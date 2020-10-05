▲ Audi 性能軍團台灣售價公佈，TT Coupe 266 萬起同步上市

繼Audi RS 4 Avant為Audi性能家族揭開序幕後，台灣奧迪今日公佈引進旗下多款 RS / S性能車款，且同步展開接單銷售。包括首次引進的豪華跨界性能跑旅 Audi RS Q3 Sportback、高性能轎旅 Audi RS 5 Sportback、RS 6 Avant、RS 7 Sportback 和豪華性能房車 S8 等，以及雙門跑車 Audi TT Coupé、超跑旗艦 Audi R8 Coupé V10 performance 等豐富產品陣列。台灣奧迪亦推出「Audi TT Coupé跑格駕馭版」（台灣限定），搭配 S line 個性化內外觀設計。
台灣限定Audi TT Coupé 跑格駕馭版
新一代 Audi TT Coupé 全車系提供單一動力編成 45 TFSI quattro 車型，搭載 2.0 缸內直噴渦輪增壓引擎，最大馬力可輸出 245 hp 與最大扭力 370 Nm。新一代 Audi TT Coupé 除了提供更多個性化外觀車色、鋁圈選擇與內裝搭配外，更推出專為台灣市場量身打造的限量版車型 Audi TT Coupé 跑格駕馭版，不僅提供更搶眼的「渦輪藍」與「拉丁紅」等二種外觀限定車色，在車輛設計面向導入 S line 專屬外觀套件，搭配升級限定 19 吋 Audi Sport 鋁合金輪圈。
而車艙設計也融入 S line 跑車套件，藉由進階 Fine Nappa 真皮跑車座椅、S line 式樣發光門檻踏板，結合車室 Bang & Olufsen Premium 環繞音響系統與直覺化的 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus。另台灣限定 Audi TT Coupé 跑格駕馭版更搭配 Progressive steering 跑車式轉向系統與運動化懸吊，而車內亦搭載 Audi side assist 車道變換輔助系統（盲點警示）、前後停車警示系統與倒車攝影機等安全駕駛輔助系統。
全新Audi RS Q3 Sportback 高性能運動跨界跑旅
Audi Sport 全新高性能運動跨界跑旅 Audi RS Q3Sportback 亦首次登台上市，擁有極具張力的外觀設計，21 吋 Audi Sport 鋁圈搭配 RS 專屬設計的 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus，與碳纖維的內裝飾板及 Fine Nappa 真皮跑車座椅。其搭載經典直列五缸渦輪增壓引擎，可輸出最大動力 400 hp 與最大扭力 480 Nm。
Audi RS 5 Sportback、RS 6 Avant、RS 7 Sportback、S8 同步登場