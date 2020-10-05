Audi 性能軍團台灣售價公佈，TT Coupe 266 萬起同步上市

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Audi 性能軍團台灣售價公佈，TT Coupe 266 萬起同步上市

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calendar_today2020-10-05 16:25:01

Audi 性能軍團台灣售價公佈，TT Coupe 266 萬起同步上市
▲ Audi 性能軍團台灣售價公佈，TT Coupe 266 萬起同步上市
繼Audi RS 4 Avant為Audi性能家族揭開序幕後，台灣奧迪今日公佈引進旗下多款 RS / S性能車款，且同步展開接單銷售。包括首次引進的豪華跨界性能跑旅 Audi RS Q3 Sportback、高性能轎旅 Audi RS 5 Sportback、RS 6 Avant、RS 7 Sportback 和豪華性能房車 S8 等，以及雙門跑車 Audi TT Coupé、超跑旗艦 Audi R8 Coupé V10 performance 等豐富產品陣列。台灣奧迪亦推出「Audi TT Coupé跑格駕馭版」（台灣限定），搭配 S line 個性化內外觀設計。
Audi TT Coupé。
Audi TT Coupé。

台灣限定  Audi TT Coupé 跑格駕馭版

新一代 Audi TT Coupé 全車系提供單一動力編成 45 TFSI quattro 車型，搭載 2.0 缸內直噴渦輪增壓引擎，最大馬力可輸出 245 hp 與最大扭力 370 Nm。新一代 Audi TT Coupé 除了提供更多個性化外觀車色、鋁圈選擇與內裝搭配外，更推出專為台灣市場量身打造的限量版車型 Audi TT Coupé 跑格駕馭版，不僅提供更搶眼的「渦輪藍」與「拉丁紅」等二種外觀限定車色，在車輛設計面向導入 S line 專屬外觀套件，搭配升級限定 19 吋 Audi Sport 鋁合金輪圈。

Audi TT Coupé。
Audi TT Coupé。
而車艙設計也融入 S line 跑車套件，藉由進階 Fine Nappa 真皮跑車座椅、S line 式樣發光門檻踏板，結合車室 Bang & Olufsen Premium 環繞音響系統與直覺化的 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus。另台灣限定 Audi TT Coupé 跑格駕馭版更搭配 Progressive steering 跑車式轉向系統與運動化懸吊，而車內亦搭載 Audi side assist 車道變換輔助系統（盲點警示）、前後停車警示系統與倒車攝影機等安全駕駛輔助系統。

Audi RS Q3 Sportback。
Audi RS Q3 Sportback。

全新 Audi RS Q3 Sportback 高性能運動跨界跑旅

Audi Sport 全新高性能運動跨界跑旅 Audi RS Q3 Sportback 亦首次登台上市，擁有極具張力的外觀設計，21 吋 Audi Sport 鋁圈搭配 RS 專屬設計的 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus，與碳纖維的內裝飾板及 Fine Nappa 真皮跑車座椅。其搭載經典直列五缸渦輪增壓引擎，可輸出最大動力 400 hp 與最大扭力 480 Nm。

Audi RS Q3 Sportback。
Audi RS Q3 Sportback。

Audi RS 5 SportbackRS 6 AvantRS 7 SportbackS8 同步登場

Audi 性能家族陣容堅強的豪華性能轎旅與高性能房車包括 RS 5 Sportback、RS 6 Avant、RS 7 Sportback 和 S8 亦同步開始接單販售。先進照明科技是上述 RS 高性能車款上的一大亮點，RS 5 Sportback、RS 6 Avant、RS 7 Sportback 和 S8 除了均標配 HD Matrix 高階矩陣式 LED 極光頭燈組與Audi 智慧雷射遠光燈之外，S8 更標配 OLED 後尾燈組。

Audi RS 5 Sportback。
Audi RS 5 Sportback。
RS 5 Sportback 搭載與 RS 4 Avant 相同的全新 2.9 升 TFSI V6 缸內直噴雙渦輪增壓引擎，可輸出 450 hp 最大馬力及 600 Nm 最大扭力。RS 6 Avant、RS 7 Sportback 和 S8 三部車款均配置 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，其中前兩者 Audi RS 6 Avant 及 Audi RS 7 Sportback 皆展現具備最大馬力 600 hp 與最大扭力 800 Nm 的動力表現；而 Audi S8 也擁有最大馬力 571 hp 及最大扭力 800 Nm 的充沛動能，另標配先進的預測式主動氣壓懸吊系統，當行駛於高速路段時，車身高度會自動降低 20mm，透過可變阻尼減震筒以主動方式自動調整懸吊以對應各種路面情況。

Audi RS 5 Sportback。
Audi RS 5 Sportback。
另除優異性能之外，Audi RS 6 Avant、Audi RS 7 Sportback 和 Audi S8 均搭載 48V 輕型複合動力系統，並且標配動態全輪轉向系統，除可大幅減少迴轉半徑之外，亦能提升操控穩定性和車輛轉向反應，在「性能」、「節能」與「操控」三大方向。

Audi RS 6 Avant。
Audi RS 6 Avant。
Audi RS 7 Sportback
Audi RS 7 Sportback
Audi S8。
Audi S8。

Audi R8 Coupé V10 performance

新一代 Audi R8 Coupé V10 performance 搭載 5.2 升 V10 缸內直噴中置引擎，經原廠工程團隊精心調校，動力數據提升至最大馬力 620 hp 與最大扭力 580 Nm，搭配七速 S-tronic 雙離合器自手排變速箱及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，0-100 公里/小時加速僅需 3.1 秒即可完成，極速高達 331 km/h；內裝結合 R8 專屬設計的 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙與多樣化的專屬客製化配備選項。

Audi R8 Coupé V10 performance。
Audi R8 Coupé V10 performance。
Audi RS 車款專屬設計的12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus。
Audi RS 車款專屬設計的12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus。
Audi TT  Coupé建議售價】

Audi TT  Coupé

NT$ 266萬元

Audi TT  Coupé 跑格駕馭版(台灣限定)

NT$ 283萬元

Audi RS / S高性能車系建議售價】

Audi RS Q3 Sportback

NT$ 349萬元

Audi RS 5 Sportback

NT$ 510萬元

Audi RS 6 Avant

NT$ 705萬元

Audi RS 7 Sportback

NT$ 730萬元

Audi R8 Coupé V10 performance

NT$ 1,140萬元

Audi S8

NT$ 859萬元
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