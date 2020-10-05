▲ Audi 性能軍團台灣售價公佈，TT Coupe 266 萬起同步上市

Audi TT Coupé。

× Audi TT Coupé。

台灣限定 Audi TT Coupé 跑格駕馭版

Audi TT Coupé。

× Audi TT Coupé。

Audi RS Q3 Sportback。

× Audi RS Q3 Sportback。

全新 Audi RS Q3 Sportback 高性能運動跨界跑旅



Audi Sport 全新高性能運動跨界跑旅 Audi RS Q3 Sportback 亦首次登台上市，擁有極具張力的外觀設計，21 吋 Audi Sport 鋁圈搭配 RS 專屬設計的 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus，與碳纖維的內裝飾板及 Fine Nappa 真皮跑車座椅。其搭載經典直列五缸渦輪增壓引擎，可輸出最大動力 400 hp 與最大扭力 480 Nm。



Audi RS Q3 Sportback。

× Audi RS Q3 Sportback。

Audi RS 5 Sportback、RS 6 Avant、RS 7 Sportback、S8 同步登場



Audi 性能家族陣容堅強的豪華性能轎旅與高性能房車包括 RS 5 Sportback、RS 6 Avant、RS 7 Sportback 和 S8 亦同步開始接單販售。先進照明科技是上述 RS 高性能車款上的一大亮點，RS 5 Sportback、RS 6 Avant、RS 7 Sportback 和 S8 除了均標配 HD Matrix 高階矩陣式 LED 極光頭燈組與Audi 智慧雷射遠光燈之外，S8 更標配 OLED 後尾燈組。



Audi RS 5 Sportback。

× Audi RS 5 Sportback。

Audi RS 5 Sportback。

× Audi RS 5 Sportback。

Audi RS 6 Avant。

× Audi RS 6 Avant。

Audi RS 7 Sportback

× Audi RS 7 Sportback

Audi S8。

× Audi S8。

Audi R8 Coupé V10 performance



新一代 Audi R8 Coupé V10 performance 搭載 5.2 升 V10 缸內直噴中置引擎，經原廠工程團隊精心調校，動力數據提升至最大馬力 620 hp 與最大扭力 580 Nm，搭配七速 S-tronic 雙離合器自手排變速箱及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，0-100 公里/小時加速僅需 3.1 秒即可完成，極速高達 331 km/h；內裝結合 R8 專屬設計的 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙與多樣化的專屬客製化配備選項。



Audi R8 Coupé V10 performance。

× Audi R8 Coupé V10 performance。

Audi RS 車款專屬設計的12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus。