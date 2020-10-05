名家論壇》單厚之／川普染疫，真能影響選情？

川普宣布染疫後，美國兩份民調顯現了完全不同的結果。路透上週五、六所做的民調，拜登以51%：41%領先川普，10%的差距是最近一個月最大的領先幅度；而智庫民主研究所的民調顯示，川普以46%：45%贏過川普，且川普在6大佛羅里達等6大搖擺州的支持度達47%，領先拜登的43%。
媒體寫到，民主研究所曾成功預測英國脫歐與2016年川普當選美國總統。但媒體沒寫到的是，在8月底時，該機構的民調川普是以48%：45%領先拜登，關鍵搖擺州更是以49%：42%領先拜登7個百分點。依該機構民調的趨勢變化看來，其實是川普的民調降、拜登的民調升，與路透的趨勢相同。
當然，兩份民調的差距都在抽樣誤差內，數字不等於最後的勝負，只是趨勢看似並沒有往對川普有利的方向發展。
美國的總統選制與世界多數國家都不同，每一州的「贏者全拿」該州的選舉人票，包括2016年的川普在內，史上出現過5次輸了總票數、贏了選舉人票的總統，真正影響選舉勝負的關鍵，其實是搖擺州的勝負。
雖然選制不同、選民關注的問題也不同，但網路時代各國內部的對立、矛盾、撕裂程度卻非常相似。
川普是個不按牌理出牌、不在乎外界好惡、有眾多鐵粉的支持者，如果要對比國內的政治人物，最相似的非去年的韓國瑜莫屬。還記得當初韓國瑜在辯論會上攻擊媒體、因為民調不利而「蓋牌」，最終場的造勢活動氣勢驚人，每一招都讓人看得瞠目結舌，認為都會產生意想不到的效果，結果卻以大敗收場。
川普病情究竟重不重，目前無從得到真確的訊息，但至少從目前的情況看來，川普並不是裝病，否則提名巴瑞特為大法官的那場典禮，就不會成為群聚感染大會。
可以想見，川普染疫、川普受苦，對基本教義派而言，必然產生凝聚的效果。川普如果2周之後能夠戰勝病毒，又能創造出一番驚天地泣鬼神的故事，變成一個川普戰勝「中國病毒」，可以帶領「美國再次偉大」的象徵。但讓人懷疑的是，不管是凝聚或神諭，對中間選民的影響有多大，能擴大多少的支持？
雖然有人認為，即便川普染疫必須隔離，川普無法進行實體的競選活動，但仍然可以透過網路跟支持者對話，而且還可能因為民主黨必須減弱攻擊力道而得益；但川普因為染疫而付出的機會成本仍然是相當高的。
在川普染疫、在川普參與第一場辯論之前，多數人的共識是川普是落後者，川普必須要透過這3場辯論跟最後一個月的時間，尋求翻盤的可能。因為必須隔離14天，川普少了一場辯論、半個月可以競選的時間，這很難說是得益。
川普的選情之所以吃緊，就是因為很多共和黨人、很多上次投給川普的選民，這次不願意投給川普。川普染疫或許能凝聚基本盤，但效果絕對遠不如產生一名共和黨的大法官來得大，這也是之前川普非要通過巴瑞特提名的原因。雖然目前共和黨仍舊堅持要依原計畫進行聽證，但部分共和黨參議員染疫，讓同意權增加更多的變數，這顯然是川普跟共和黨都不願意見到的。
更根本的問題是，一向輕視新冠病毒、一向誇耀自己防疫做得好的川普，居然自己染疫，所有的「大內宣」一夕破功。這樣的情況下，如何可能有利於拓展中間選民、翻轉選情？類似的情況可以想想最近的美豬案，雖然很多綠營支持者決定接受蔡英文跟民進黨轉變，但整體民進黨的支持率還是跌的。
既然川普染疫不是川普刻意安排的一步棋，目前也看不到川普有什麼能逆轉中間選民的驚天後手，這件事就必然對川普的選情不利。不相信？想想去年的韓國瑜吧！
●作者：單厚之／資深媒體人
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