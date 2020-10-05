名家論壇》膝關節／都是川普惹的禍？龐德上映被迫延後！

擔任救世主的《天能》上映至今，在全球相當有限的戲院資本中，至今取得了約全球2.85億美金的收入，台灣也取得相當驚人的3億好數字，即將挑戰年度最賣座資格。本來外界希望本片助攻其他人氣電影能順利上映，無奈美國總統川普確診後，讓整個市場添增更多變數，10月2日除了道瓊指數下跌134點，納斯達克下跌251點，標普500指數跌32點，本來期望好萊塢的最後一部沒有更改檔期的《007：生死交戰》，宣布延後到2021年4月2日。

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《天能》在北美只有2930家戲院上映，而且銷售席次、場次都有限，比起《復仇者聯盟：終局之戰》有4662家戲院上映，《天能》在戲院數目上只達到了62%的營業分母，更何況每一家戲院的銀幕數也未必開好開滿。





美國疫情沒有降溫，即便克里斯多夫諾蘭擁有理想情懷支持電影院，但現實還是殘酷的。難怪昨天李安、克里斯多夫諾蘭、克林伊斯威特、詹姆斯柯麥隆等大導演與戲院業主協會等電影組織，聯合署名撰文，希望美國政府是時候必須出手協助紓困戲院了，否則就算疫情結束，戲院可能早就被財務危機弄到片體鱗傷而無法營業了，據悉可能會有70%中小型影院面臨破產倒閉的問題。





就算不是中小型影院，對照全美指標性連鎖影城AMC的股價經歷三溫暖震盪，從8月初4元多，藉由《天能》上映，得到了1個月紅利期，股價拉升到7元。接下來發現後面好萊塢大片還是延後，使得9月初到現在，股價又降回來到4.65多元了。足見投資者對美國戲院現階段不樂觀的壓力，產生了頗大的拋售潮。



既然大家本來樂觀以對，希望《天能》登場之後，緊接著《神力女超人》續集、《黑寡婦》等片也能拉抬低迷的影院經濟，無奈疫情進入第三波（或是說從來沒有降溫過？），《神》片檔期又改，改到今年耶誕節，只是面對暫時也還沒有改檔期，同樣由華納影業發行的《沙丘》，不知道最後是否還會有調整？





《黑寡婦》直接延後一年，無疑是雪上加霜。詹姆斯龐德最新電影《007：生死交戰》本來還卡在11月檔期。由於本片英國資方色彩比較濃厚，據悉以英國本土市場考量，不過面對美國這麼大的市場呈現未知數，相信沒有任何人能夠確保屆時11月疫情就能在美國總統大選的壓力，就能得到疫苗紅利，能夠控制病毒傳播。想不到川普居然意外「中獎」，加上歐洲疫情惡化，使得本來可能信心滿滿不改檔期的龐德也被迫轉彎了。





今年2020年是多事之秋，上半年已經夠慘，下半年好不容易等到了《天能》，即便台灣努力宣傳，得到了3億超高數字的票房回饋，但票倉大國：美國與中國都並不出色，美國只有4120多萬美元，中國則是4億多人民幣，都不算商業大片該有的良好表現。照理說這片全球票房目前2.85億美金，若在疫情能穩定控制之後，理論上應該至少是這數字的兩倍有餘。





好萊塢今年要過寒冬，大家面對不好看的財報數字，超級苦主迪士尼更一口氣解聘了遊樂園28000多名員工，近67%的解僱員工為計時勞動者。更多影迷面對今年期待許久的漫威作品都要延後，都快得了憂鬱症。而這些行業的領頭羊公司大片沒有入港，台灣本土還能靠國片與日韓作品，與許多數位修復的經典老片撐場面。或許全球影院們該如何度小月，大家接下來這幾個月到未來半年都還需要奇招盡出。





●作者：膝關節／影評人



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