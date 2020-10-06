名家論壇》蕭徐行／分歧的保台觀　讓台灣未戰先敗？

在媒體另一份民調中，民眾對於兩岸戰爭最終結果顯示，有44.8%台灣人認為雙方會和談，51.6%民眾不認為政府該花錢買更多國防武器防衛，如果願意為國打仗的人數不過半，不樂意購買武器的民眾過半，那麼過四成願意與大陸和談者可以解讀為根本就多傾向不願意同大陸開戰，這樣正反兩極相當的民意拉鋸，正透露了國家團結意識非常薄弱，甚至對於打仗的意願不高了。
就另一層意義而言，台美關係近期大有進展，造成很多民眾心理上認為美國會挺台灣，若此時兩岸間爆發軍事衝突，有54.1％民眾認為美國會協防台灣，會出兵幫助台灣，在另兩份民調中也有近六成的民調認為美國會出兵或是派遣軍隊駐台，這也許可以解釋為什麼願意與中國作戰以及認為台灣能夠與中國人民解放軍一戰的原因。但是大家從來不願意面對，老美目前只是口頭上表達憂慮中國不斷地改變台海現狀，卻對於出兵台灣沒有任何具體承諾。美國對於台灣行動骨子裡很保留的原因，就在於中國軍力不弱，美國也沒有絕對的優勢，此外，在國際法上，多數國家仍然承認台灣是中國的一部分，沒有充足的理由，美國沒有需要作出具體的承諾而搭上破壞他國領土完整的罪名。
在這份民調中，台灣民眾呈現了對於美國超過大多數的期許，甚至把老美當成了台灣的「有應公」，例如60.4%民眾支持蔡政府此時盡快促成台美恢復邦交；45.4%認為美國應該積極協助台灣重返聯合國；75.1%更認為美國會協助台灣加入世界衛生組織。台灣對於美國這麼高的期許，卻完全無視於這些問題不是美國一個國家或是川普一個人就能夠扭轉乾坤，改變局勢的，尤其這些議題都要毀棄季辛吉與尼克森在1970年開始為了解構當時蘇聯為首的共產集團，重塑世界霸權結構所提出的「中國政策」，美國要重建這樣的結構，必須在世界多數國家諒解之下才能推得動，這就要牽涉到美國人願不願意大幅更改國際權力架構、這樣更改的代價多高而定了。
美國人對於中國快速的崛起驚懼疑慮，因為如何壓制中國已經成為美國朝野的共識，這可以從國會最新提出的中國報告以及美國民調中有73%的民眾對於中國持負面印象，可以發現美國對於中國的警戒；但是競爭又合作還是中美兩國關係現階段的主流意見，這也就是說，即使美國感到中國的威脅，但是離雙方全面開戰仍有一大段距離。相反的，在美國全力挺台的風潮下，現階段中國真的要對台灣開戰的理由並不充足，也有所忌憚，除非台灣自己主動挑釁，或是在中國最在乎的台獨議題上積極攪動。
台灣民眾對於中國武力犯台議題呈現了分歧的意見，只有一半人願意戰，加上高度期待美國的介入，都使得台灣還未戰就處於弱勢的下風處，一切期待旁人相助的思考邏輯，以及超過半數的民意主張「未戰先和」，其實已預知了這場台海戰事最終仍操控在中美兩強手中的結局。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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