快訊／再添3境外移入　美、法返台後確診

指揮中心指出，案520今年已於法國留學畢業，9月中旬再前往法國處理私人事務，9月27日至30日陸續出現發燒、頭痛、流鼻水、鼻塞及嗅覺異常症狀，未於法國當地就醫；個案10月4日返國，入境時主動告知檢疫人員有流鼻水、鼻塞症狀，於機場進行採檢，並於今日確診。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共18人，其中7人為前後二排座位旅客，列居家隔離對象，11人為機組員，因全程有適當防護，列自主健康管理對象。
指揮中心表示，案521長期於美國工作(前次自台灣出境時間為去年5月)，今年10月3日起陸續出現腹瀉、喉嚨腫情形，10月4日返台，入境時主動告知檢疫人員有腹瀉情形，於機場進行採檢，並於今日確診。因本個案與案519搭乘同班機返台(兩人互不認識)，其中機組員7人已列為案519接觸者不重複匡列，而同班機前後二排座位旅客共11人則列為居家隔離對象。
指揮中心統計，國內截至目前累計95,089例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含93,745例排除)，其中521例確診，分別為429例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、485人解除隔離、29人住院隔離中。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。