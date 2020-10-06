小鬼追思會2000人擠爆　粉絲搶600名額發生衝突！

藝人小鬼（黃鴻升）音樂追思會《地球上最浪漫的演唱會》今（6日）晚間7點在台北華山Legacy舉辦，活動還未開始，凌晨2點就有粉絲到場排隊，截至下午4點，現場已超過2000人，而原定3點發放600張號碼牌，也因為有人插隊、爆發衝突，延至3點15分發放；現場為了體恤大家辛勞，經紀人Dino代替小鬼準備700杯飲料，送給在場粉絲。 根據經紀人表示，小鬼爸媽今晚不會到場，只有妹妹會出席。該追思會晚間7點開始，活動只開放600位粉絲入場，有歌迷凌晨2點就到場排隊，號碼牌原定下午3點發放，但因現場超過2000人排隊，場面一片混亂、出現插隊行為，不少人頻喊「不公平」，導致3點15分才發送號碼牌，皆在入場時用麥克筆標記觀眾進場順序，且大家須填寫實名制表格，5點集合等候入場。小鬼經紀人Dino今體恤在場粉絲，與黃鴻升後援會準備了700杯飲料發送，約花了2萬5000元。此外，今追思音樂會上，由吳宗憲、KID主持，鬼鬼、蕭敬騰、曹格、許瑋甯、楊丞琳、炎亞綸等人皆出席獻唱並致詞，柯有倫與竇智孔也會表演與小鬼合作曲《扛得住》，活動預計3個半小時。▲▼小鬼音樂追思會還未開始，場外已聚集許多喜愛他的粉絲。（圖／記者林柏年攝）