在家樂福買到瑕疵品退貨容易嗎？電話一打去傻掉：太美妙

現在不少人相當注重購物品質，往往希望買回去的東西都能夠完整，而為了顧及顧客的權益，不少賣場都有推出「退換貨的機制」，但其流程卻不太相同。近日，就有網友分享自己家樂福時買到「瑕疵品」因而想退貨，沒想電話一打過去後，令他十分震驚，貼文也引發廣大迴響。

原PO在PTT貼文指出，自己很少退貨，至少是品質有問題了才會去退，所以一直以來都有美式賣場很好退，但其他賣場很難退的概念，反正就是沒在一般大家想像的大賣場退過貨，結果上次去家樂福買了大家推薦的自有品牌韓式大頭菜，第一次買時覺得很好吃，所以一下子就吃完。

▲網友實測家樂福退貨機制，結果讓他超意外。（圖/翻攝PTT）

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原PO指出，自己表示沒退過，所以先打電話去詢問能不能退，沒想到服務台小姐馬上答應說能退，但我說發票什麼的都弄丟了，她說如果是會員，可以調資料來看，我只要帶東西去就好，於是我今天一早上班就順手將東西帶去，不到10秒鐘就退貨完成，也退錢給我，真的是有夠美妙的退貨體驗，給家樂福一個讚。



▲網友表示買到有瑕疵的韓式大頭菜，打電話去退貨，沒想到服務人員態度親切也迅速處理完畢。（圖/翻攝家樂福carrefour商品網友真心話臉書社團）

貼文一出，網友紛紛回應「早就已經死亡交叉了，現在家樂福退貨真的方便」、「家樂福現在退貨都蠻大氣的」、「其實家樂福以前開始退貨服務就超好的」、「之前買冰，他們存放不好，融化過又結冰那種，寫信反應，打電話來說可退費，冰還送我吃，超好」、「低調推，上次買貴退差價也很乾脆，問要退貨還是退差價」、「退價差也超狂超阿莎力的！家樂福真的很讚」、「家樂福真的退貨不囉嗦，最多就是問一下商品的問題在哪，顧客消費體驗感超好」。





另外，也有不少網友討論該退貨產品「這韓式大頭菜蠻好吃的」、「我買好幾次了，這韓式大頭菜真的好吃，因為他無添加防腐劑的關係，可能因為溫度什麼的才會有變異」、「這款真的很讚，我家也很愛吃，沒防腐劑超推」、「會壞掉是因為這款沒添加防腐劑啦！很正常會這樣，但家樂福退貨態度真的很讚」。



