總統府國慶光雕展演 蔡英文：獻給每個國人
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-10-06 20:29:51
總統蔡英文今（6）日晚間出席「109年國慶總統府建築光雕展演」，與國人共同感受前的歡樂氣氛。蔡英文致詞時也邀請國人共同來到總統府前，共同欣賞精采光雕，參與國家慶典。蔡英文表示，這場光雕展演，是要獻給臺灣的每一個人。
蔡英文表示，今年因為疫情的關係，很多人都關心是否還有國慶活動？她告訴大家，在國人攜手努力下，國慶不但能舉辦，還會很精采。她也特別感謝國人團結守住疫情的防線，也很高興今晚可以跟大家一起點燈，揭開國慶活動的序幕。蔡英文說，總統府的光雕展演從2017年開始，已經成為國慶活動裡很多人期待的亮點。這幾年的光雕都發揮了巧思，把臺灣最美好的一面呈現在國人眼前。去年總統府的光雕展演，獲得「德國紅點設計大獎」，讓世界看見臺灣；今年光雕展演的主題是「自信島嶼．迎向曙光」，也充滿「世界看見臺灣」的元素，讓我們一起回顧這一年來，臺灣所受到的肯定；另外，本次光雕展演也針對李登輝前總統的逝世，設計了些許巧思。
蔡英文強調，這場光雕展演，是要獻給臺灣的每一個人，她也很期待在國慶期間，能有更多國人朋友，一起來到這個屬於人民的總統府前，欣賞精采的光雕，參與國家的慶典。「自信島嶼 迎向曙光-中華民國109年國慶．總統府建築光雕展演」自今（6）日晚間登場，連續5天至10月10日，展演時間為每晚19:00、19:30、20:00、20:30、21:00、21:30（每半小時一場）。