俄鋼琴家來台演出不居家檢疫？莊人祥回應了
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-10-07 09:32:37｜update2020-10-07 09:32:49
俄羅斯鋼琴家丹尼爾‧特里福諾夫，將在10月16日來台演出，但鋼琴家遭到買票粉絲質疑，明明4號才在荷蘭結束演出，換算抵台表演時間，並沒有符合居家檢疫14天的規定，而引發爭議，對此中央流行疫情指揮中心表示，這個是透過專案申請
發言人莊人祥強調，有關這個鋼琴家，我們是用短期商務特別的專案，讓他縮短居家檢疫，雖然他不是在低風險、中低風險的國家，但是像類似這個我們是專案處理，他必須在登機前三天有陰性證明，然後才能夠到台灣。莊人祥強調，之後到台灣也必須居家檢疫，在彩排前一天也必須要採檢，陰性後才能去彩排跟演出，之後在三天內，還要再採檢陰性，莊人祥指出，該個案雖然提早來了兩天，就在防疫旅館裡面多兩天的檢疫。
至於民眾擔心的是否與觀眾互動，莊人祥強調，該音樂家所有演出的過程，必須要戴口罩，跟民眾也不能握手、拍照、送花，都需要實名制來登記，到底跟誰接觸。莊人祥提到，此案引起爭議是因為臨時更改來台時間，先前的專案申請文件已經通過了，所以會針對更改時間請他們補件。
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