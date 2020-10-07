後備教召變一年一訓 嚴德發：成立防衛動員署推動改革
後備教召變一年一訓 嚴德發：成立防衛動員署推動改革
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-10-07 10:07:00｜update2020-10-07 10:42:29
中共軍機近期不斷擾台，除第一線部隊外，後備戰力能否完成保家衛國任務也受到關注。國防部今（7）日表示，將成立防衛動員署，未來教召將採一年一訓。
立院外交及國防委員會今日邀請國防部長嚴德發做業務報告，會前媒體詢問後備戰力是否夠不夠？嚴德發表示，後備改革總統在520就職演說時指示，常備跟後備動員合一、跨部會協調，依據這個指示規劃組織、部隊、訓練、裝備這四個面向檢討精進，目前已完成規劃，同時會成立專責的防衛動員署，是行政院三級機構。嚴德發指出，18個地區後備指揮部將併到作戰區編管，原來有7個後備旅，經過這次改革成為12個後備旅，後備戰力越來越強，裝備，跟常備部隊一致的裝備，全案按照計畫推動中，並改為一年一訓、一次14天，訓量從12萬人增加到26萬人，訓練機構都在建置規劃中，我們會來依序推動。媒體追問民調顯示不願意支持徵兵制有87%，嚴德發表示，民意的調查有很多面向，募兵制是役期長、素質高、意願跟經驗都夠，是精兵政策，量少，但質精、戰力強，基於平時養兵少，戰時用兵多理念推動，年底募兵編現比達到最後目標90%，可以看出國人樂於從軍、願意加入，不受疫情影響、不受共軍挑釁影響樂於從軍，要感謝國人對國軍支持。