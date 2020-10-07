三陰性乳癌是什麼？好發年齡以及治療預後如何？

三陰性乳癌是什麼？
乳癌持續為女性國人十大癌症發生率第一名，臺北榮民總醫院乳房醫學中心曾令民教授說明，乳癌會依照不同的腫瘤狀況定義出不同族群，其中「三陰性乳癌」逐漸為大眾所知。不過，曾令民教授指出，三陰性乳癌也並非只有一個族群，可能有5至6個不同亞型，每個族群的腫瘤特色皆不同，也會對應不同的治療方向。
曾令民教授說明，三陰性乳癌之所以稱作三陰性，是指兩個荷爾蒙接受器──ER、PR，以及人類上皮生長接受器第二因子──HER2皆為陰性。目前而言，三陰性乳癌與其他乳癌類型相較，預後狀況較不好，主因是三個受體都是陰性，較缺乏有效治療武器，例如荷爾蒙治療與標靶治療。三陰性乳癌目前還是以化學治療為主。
三陰性乳癌八成早期確診 第一期五年存活率高達九成
曾令民教授說明，根據臺北榮總的統計資料顯示，三陰性乳癌82%是被診斷出第一期及第二期，診斷的期別分佈，並沒有比管腔型或HER2型族群來得晚，確診年齡也沒有特別年輕的趨勢。整體比例來說，三陰性乳癌佔所有乳癌10%-12%，臺北榮總也曾進行治療成績分析，報告顯示第一期的三陰性乳癌治療成績非常好，五年的無疾病存活期可以超過9成以上，呼籲國人不須因診斷三陰性乳癌而過於惶恐，妥善接受治療仍有良好預後機會。
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《繼續閱讀》
．三陰性乳癌與遺傳有關？轉移和復發風險比較高？
．三陰性乳癌有哪些治療選擇？晚期治療失敗後還有哪些希望？
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