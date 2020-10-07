陳其邁施政報告首日　場外抗議陳情都來了

陳其邁在今日率市府團隊前往高雄市議會，進行施政報告與質詢；議場外則聚集包括中鋼運通公會、杏仁哥等人都搶在這時間前在已場外表達訴求，都想把各自的陳情書送到陳其邁手上，另台灣基進則是在高雄市議會外舉辦記者會，批評邱于軒議員及其配偶日前遭爆標案未揭露身分。
直播主杏仁哥在數日前，就在臉書上以「反萊豬進高雄，堅持瘦肉精零檢出」為訴求，號召石頭里長、陳品宏、歷史哥、黃義霖醫師、陳清茂、各大直播主，及支持民眾等上百人，帶著一頭小黑豬到議會陳情，現場由議長曾麗燕代表收下陳情書；陳清茂更拿著陳情書一路到民進黨團辦公室，見無人出面收下後就離開，繼續回到議會場外繼續陳情抗議。
高雄市議會國民黨團總召蔡武宏也率議員出席表達支持，並收下陳情書；蔡武宏表示，國民黨團會堅決的反對美豬、堅持零檢出，市長進行施政報告，國民黨團也會提出高雄市食安條例，讓高雄市民能夠安心食用。
台灣基進則是在高雄市議會外舉辦記者會，批評邱于軒議員及其配偶日前遭爆標案未揭露身分；台灣基進財務長張婷婷指出，邱于軒議員在擔任議員時期，其配偶所經營的兩間食品公司「大發食品行」、「大發冷凍食品股份有限公司」於2019年3月到2020年10月間，便承攬了高雄四家國中小的營養午餐標案，最近的一例更於今年八月得標，明顯在邱于軒行駛議員職權後。
張婷婷認為，邱于軒應依法揭露，並請議會請徹查，請市府協助揭露在邱于軒任期內，有多少沒有被自主揭露的標案，涉及多少金額；但邱于軒日前已表示，不再針對此議題做回應。