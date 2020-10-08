十年磨一劍　大通地產台中都更首案　開案即熱銷

知名都更推手大通地產，首次進軍台中房市首案「大通大美」，日前舉行發表會，首創85折回饋讓利策略給第一波簽約客戶，再加上車位不分區位80萬顛覆性折扣，讓已下訂民眾當場轉訂簽約，發表首日就熱銷８成，創下好成績。上揚國際台中營業一處總經理楊濬輔表示，台中首次運用這類嶄新的讓利模式，要讓首購族群可以買的起、買的輕鬆，更要買得心滿意足。

大通地產長期深耕雙北都更建案，專營危老都更領域，透過以善為本的核心理念，30多年來僅在雙北推出的危老都更建案6案，而台中首案「大通大美」也花了10年的時間才成型。據了解，大通地產總經理林志豪，透過親自拜訪每一位持有地主和租戶，表達對土地善意誠意，前後花費超過十年時間，才終於成就這處難得的黃金地段土地。

▲上揚國際台中營業一處總經理楊濬輔表示，台中首次運用這類嶄新的讓利模式，要讓首購族群可以買的起、買的輕鬆，更要買得心滿意足。（圖／業者提供）

× ▲上揚國際台中營業一處總經理楊濬輔表示，台中首次運用這類嶄新的讓利模式，要讓首購族群可以買的起、買的輕鬆，更要買得心滿意足。（圖／業者提供）

建築外觀上，運用有機造型打造植森樹穴，結合22層高樓層銀級綠建築規劃，規劃豐富度假設施；在建材上精選全球第一防霾紗窗POLL-TEX、醫療級空氣品質的自動感測恆溫恆濕ProCozy吊隱式除濕機、降噪零甲醛綠建材富麗卡扣木地板、微米級抗菌銀離子青葉乳膠漆、德國BWT淨水設備、德國原裝環保塗料STO等，多以進口頂級建材為主要訴求。

▲「大通大美」未來將是三站連結與捷運綠線共構，且因捷運藍線將以地下化方式行駛，不會因高架影響景觀及房價，相當抗跌。（圖／業者提供）