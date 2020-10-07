名家論壇》錢震宇／當疾病成為宣傳秀

要說川普有如神功附體，染疫三天後就可以痊癒，還是白宮醫療小組技術精湛，三天就可以治好川普，甚至不甩新冠肺炎有可能復陽，就讓川普回到白宮去。
倒不如說，這一切從不是以公共衛生的角度出發，而是從選舉的利益思考，「能否從中獲得選票才是川普最大的考量」。
川普的作為顛覆了所有外界對於新冠病毒的認知及防範，而他自己的國家還在面臨新冠病毒的侵襲，有 750 萬人確診，高達 21 萬人死亡，但他看來絲毫不在意。他從宣布自己確診到進入醫院，途中涉險乘車外出，再到三天後出院，中間從未說明為何確診，只是不斷地強調自己會很快好起來，更遑論對美國人民傳達正確的衛教資訊。
美媒分析，川普急著要出院、要回到白宮，就是深怕選情落後；急著摘掉口罩、跟外界比讚，就是要強調自己身體很健康，即使 74 歲還是很勇，他可以戰勝病毒。事實上，川普體內到底還有沒有病毒，有沒有可能人傳人，沒人知道，也沒人敢證實。
川普醫療小組負責人康利醫師說，儘管川普本人目前尚未「真正康復」，病毒的威脅還沒有完全解除，但接下來的療程只剩下輕症觀察，才會同意讓川普回到白宮繼續辦公；但這樣的說法被美國防疫首席專家佛奇打槍，表示川普尚未脫離險境，並可能會經歷新冠肺炎病情進展的「反轉」。
由此可知，川普並非痊癒而出院，他根本沒有依照標準的治療程序進行，即便出院後也沒有遵照 SOP，逕自回到白宮。
面對接踵而來的撻伐，川普根本不在乎，對他來說，染疫又怎樣，我是總統，我不戴口罩、不甩隔離期限、不保持社交距離，大家又能奈我何，只要我能激化我的支持者，選舉能贏就好，也就是這種自我中心、討好特定族群、漠視專業的執政風格，讓美國社會走上動盪與對立局面。
就像是巴西總統波索納洛一般，川普不認為新冠病毒多麼嚴重，甚至說跟「小流感」一樣，屢屢出言不遜，還說戴口罩是不必要的，健康的人不需要戴口罩。直到自己染疫，才開始治療，戴上口罩。試想，若有民眾跟著如此輕蔑的態度，即便染病也到處趴趴走，一副無所謂的樣子，這病毒怎麼可能不再大規模傳染。
川普染疫，不查源頭、不自我隔離，只講疫苗很快就能上市，然後快速出院。這種「報喜不報憂」的不負責任說法及作法，不僅讓他自己身陷可能更嚴重的危機外，更破壞了政府官箴及公信力，根據美國 CDC 對於防範新冠病毒的建議，要量測體溫、戴口罩、保持社交距離，川普跟他們白宮幕僚們幾乎無人遵守。
更過分的是，身為總統的特勤人員及幕僚人員，面對川普離譜的行為，毫無拒絕的權力，川普讓他們在一個安全堪慮的環境下執行勤務，對於特勤及幕僚的家人跟朋友而言，更是潛在的威脅。
「川普的自私與自大，在面對仍無疫苗的新冠病毒前，展現得一覽無遺」。他賭的是自己的政治生命，賠進的卻是自己的親信及全美國民眾的生命安全。
一如他指控中共領導人習近平隱匿新冠病毒一事，川普不正也在隱匿自己的病情，然後設法用一種極端且激進的手段贏得大選。畢竟，在川普眼中，「新冠病毒」早已跳脫疾病層級，是用來攻擊異己的元素，也是贏得大選最好的利器。
川普領導下的美國走至如此，還能說甚麼呢？
●作者：錢震宇／國民黨智庫副發言人、資深媒體人、開放智庫發起人
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