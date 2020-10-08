房市／戶數少管理費高 專家揭最適合一般購屋戶數別
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-08 18:30:00
一名網友在Mobile01上提問，最近看到一棟公設比35%社區大樓，但只有大廳、垃圾處理及頂樓，沒有其他公設，加上戶數少，「這樣的大樓推薦嗎？」專家則表示，大樓依法要有逃生梯等設施，如果基地面積不夠大就會有公設較不豐富的狀況，不過，仍端看買方居住需求。不過，建議通常考慮戶數以及管理費最平衡的狀態，200戶、每坪管理費80元以下，最適合一般購屋族。
網友提問，最近看到高雄美術館特區一棟社區大樓，大坪數、總戶數不到30戶，此外，由於公設比也頗高達35%，卻僅有大廳、垃圾處理、頂樓，沒有其他公設，「戶數少又無公設的房子，在維護或運作上會不會容易遇到問題？」不少網友回覆，有收垃圾就可以了，其他可有可無，尤其戶數少，光養電梯就夠吃力了，並提醒要注意管理費的多寡。事實上，為顧及居住空間以及消防安全，政府修法明訂門廳梯間寬度、8層以上大樓需兩支逃生梯、樓梯與電梯排煙空間須獨立，加上停車需求增加，地下室往往挖得較深作停車場，才使新大樓的公設面積增加，且3成以上是常態。信義房屋大昌覺民店店長邱耀弘說明，由於按照建築與消防法規，必須有足夠的逃生梯等空間，所以若建案基地面積不夠大，規劃2支逃生梯後，公設比就差不多滿了，就不會再有其他公設。
不過，邱耀弘表示，公設種類多樣或是單一，並沒有絕對的好壞，端看買方需求而定。舉例來說，若是小家庭的購屋族，或許偏好社區內有健身房、游泳池、兒童遊戲區可以帶小孩玩耍，但相對日後所需負擔的維護費用也會比較多；而若是喜歡社區比較單純的購屋族，公設少的社區或許更為適合。另外，大家房屋企劃研究室主任郎美囡也表示，最需注意的是戶數少，管理費負擔必定比較高，以20多戶來說，每坪應需70至90元以上，不過，相對來說住戶少，有維護、修繕或社區相關事項，溝通上也比較容易，「是取捨的問題」。但她也建議，通常考慮戶數以及管理費最平衡的狀態，200戶、每坪管理費80元以下，最適合一般購屋族。