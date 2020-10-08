科技偵查法草案　法界籲提高法官保留密度

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科技偵查法草案　法界籲提高法官保留密度

中央社

calendar_today2020-10-08 17:14:00

▲由於疫情影響，改變了民眾的生活習慣，凡是能透過手機或電腦上完成的金融業務，民眾接受度皆大大提升（圖／資料照片）
▲科技偵查法引發社會討論，法界認為，科偵法應提高法官保留密度，確保民眾權益受到保障。（圖／NOWnews資料照片）
（中央社記者林長順台北7日電）科技偵查法草案引起各界討論。新時代法律學社今天發表聲明，表示科技偵查立法有必要性，但草案應加強程序保障規定，尤其是大幅提高法官保留密度。
新時代法律學社聲明指出，現代科技的發展，不該是讓罪犯得心應手，卻讓執法人員束手無策，科技偵查立法有其必要，一來賦予授權，與時俱進；二來納入管制，以免濫用。
聲明表示，科技偵查法草案應比照通訊保障及監察法模式，更名為「科技偵查及保障法」，草案應加強程序保障規定，尤其是大幅提高法官保留密度。

新時代法律學社認為，包含GPS追蹤器、無人機在內的科技偵查，宜採「相對法官保留」的立法原則，至少在使用超過2天以上時，即應取得法官令狀。目前法務部公告草案，於使用GPS追蹤2個月後始需經過法官核准，法官保留密度顯然太低。
聲明指出，草案第3章「設備端通訊監察」授權規定，目前草案第14條比照通保法第5、6條的列舉重罪原則，應進一步限縮列舉罪名，避免過度干預，立法方向宜採取比一般通訊監察更嚴格的重大罪名限制，並優先列舉國安重大犯罪，以截堵WeChat等通訊軟體監察的國安偵防漏洞。（編輯：方沛清）1091007
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