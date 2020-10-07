名家論壇》黎榮章／蘇貞昌支持度真的不減？

蘇貞昌在疫情前期，因帶領政府展開防疫工作，守住台灣疫情防線，並快速推動紓困振興措施，受外界好評。但疫情後期，因民眾對防疫工作的關注下降，防疫神話不再賣座，蔡政府第2任期各種弊端也開始漸漸流露，蘇貞昌的網路好感度因此開始走低。
檢視蘇貞昌近兩個月的爭議事件，包括7月拍板發行「三倍券」激起朝野政黨一陣辯論；而立委收賄案讓外界戴上放大鏡檢視民進黨清廉，蘇貞昌因女兒被踢爆拿政府幾千萬標案，整體形象亦受影響。
緊接著8月萊豬解禁引爆輿論，蘇貞昌成為批判對象；9月在總統府前發言人丁允恭的桃色風暴中，綠營政治人物多數噤聲，唯蘇貞昌替丁緩頰，更遭網友嘲諷。蘇貞昌的負面聲量，在7月起可說是一波未平，一波又起。
QuickseeK快析輿情資料庫羅列蘇貞昌近期爭議事件，監測發現，包括美豬牛、口罩風波等在內，這些爭議的網路好感度都在0.2以下，近期軍公教不調薪、衛福部52億防疫預算用途不明等，好感度甚至不到0.1，即便民進黨向來在網路上有相對多的活躍支持者，對於近期和蘇貞昌有關的爭議也難挺身支持，網路風向可說是一面倒的不支持蘇貞昌。
觀察蘇貞昌7月前和7月後的熱門文字雲，7月前以「口罩」聲量最大，另搭配「超商」、「實名制」等，可看出網友在7月前，對蘇貞昌的討論內容仍以防疫工作為重點；而7月後出現了「豬肉」、「預算」、「丁允恭」、「軍公教」等，很明顯討論焦點已經轉移，和7月前相比主題變得更加多元，尤其9月國會新會期開議，萊豬和預算案成重點，蘇貞昌已不能再靠防疫成績護身。
蘇貞昌民調雖獲5成7滿意度，但觀測從年初至今的網路輿情，實在難看出他是「支持度不減」，反而是「好感度直落」。在後疫情時代，執政黨弊端相繼浮出，蘇貞昌的網路聲量也跟著下滑。即便在疫情期間的表現備受肯定，但民眾對政治人物的滿意度是綜合考量，僅靠一招半式就想博得好感，恐怕是低估了人民的智慧。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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