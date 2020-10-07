蔡總統祝賀納瓦夫接任科威特國王 登上科威特週報
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-07 19:46:09
蔡英文總統在科威特國王薩巴赫（Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah）過世時向納瓦夫（Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah）殿下轉達了由衷的慰問。同時在蔡總統也代表中華民國（台灣）政府和人民向由科威特新任國家元首納瓦夫（Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah）表達誠摯的祝賀，祝福科威特繼續取得成功和繁榮。這項消息也分別刊載在科威特週報以及科威特意見報。
我國駐科威特代表牟華瑋表示，蔡總統在科威特國王薩巴赫（Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah）親王過世時，向謝赫·納瓦夫·艾哈邁德·賈比爾·沙巴殿親王表達慰問之意。總統在2020年9月30日給阿米爾·謝赫·納瓦夫（Amir Sheikh Nawaf）的信中說，世界已經失去了領導人中的一個巨人。薩巴赫親王被稱為該地區的智者，在變化和挑戰時期領導科威特國，“他的卓越領導、高瞻遠矚、以及對全球人道援助之貢獻將永被世人懷念。“他說，蔡英文總統還代表中華民國（台灣）政府和人民向由新任科威特國王(His Highness the Amir Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah)表達祝賀之意。祝福科威特繼續取得成功和繁榮，敬祝國運昌隆，元首殿下政躬康泰。蔡總統在賀信中祝願在今後的幾年中，通過不斷的共同努力，兩國經濟關係，台灣與科威特國之間的相互了解和友誼得到進一步加強。新聞來源為Newtalk 新頭殼