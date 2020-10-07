選後交鋒！陳其邁首次議會報告　李眉蓁質詢火力全開

對於高雄市長陳其邁首次施政報告講到超時，吳益政議員則是表達肯定，認為對於每一個熱愛高雄的人都不會嫌長，在這麼短的時間內建立一個大的方向，讓他覺得做為一個在野黨要更認真，像是橋科、大林蒲等問題，相信所有人都會很認真處理，但也認為很多事情困難的問題還是在錢，並再對中央統籌分配款提出疑問，認為還是要改。
針對高雄負債問題，李眉蓁議員則表示，高雄這麼多負債藍綠市長都有份，蘇南成舉債408億、吳敦義73億、謝長廷595億、陳菊1035億、韓國瑜64.2億，甚至陳其邁市長以前短暫代理市長8個月也借了119億，並說非常認同前市長陳菊說要修《財政收支劃分法》，而陳其邁市長是總統蔡英文的愛將，高雄立委全部都是民進黨，民進黨國會有過半席次，「民進黨想修法，無人可擋」，但過了這麼多年都沒有修，並批陳其邁曾說過「問題出在台北市長柯文哲願不願意讓出財源」是不負責任，不要把債務問題甩鍋給別人。
李眉蓁並痛批陳其邁「當選第一刀，陳市長拿年青人動刀」，青年局預算明年編2.1億元，直說2.1億連鋪一條馬路的錢都不夠，較韓國瑜市長時足足減少2.54億元，對得起那些相信民進黨的年輕人嗎？批陳其邁「選前要選票，選後砍鈔票」，太現實了。
陳其邁則立即反駁李眉蓁數據問題，指出新北市今年舉債143億，台中市99億、桃園市137億，高雄市是四都裡面最少的，並說韓市府編列3億的青年基金，但執行率是零，「怎麼照顧年輕人？」。
陳其邁事後受訪時說，他說客觀的數字，就是比較其他幾都的舉債，跟現有的財政狀況做數字的比較，還是要以對的數字來作為討論的基準；對於被媒體問到施政報告替自己打幾分時，陳其邁笑說「打分數的是市民」，在市政的推動還有很多工作，希望議員能夠就事論事來指正。