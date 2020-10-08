科技偵防法威脅隱私權　李貴敏：修通保法才是當務之急

為因應現今科技發達、通訊軟體成為人民生活不可或缺的工具也成為犯罪溫床，法務部本會期欲推動科技偵查法，授權給檢警調可以監聽、監看通訊軟體，甚至入侵受監察對象的資訊設備，引發政府侵犯人民隱私的疑慮，今（8）日國民黨立委李貴敏召開公聽會，討論執法者的辦案效率、以及人民的隱私之間的分際該如何拿捏。

李貴敏表示，現在人手一機，如果率然容許行政機關或其成員以「偵查」為名監聽、跟監或監看，甚至植入木馬程式，則檢警調或系統管理員等人員將可輕易地對人民進行監看、拍照、錄影和錄音，更能透過長時間監看累積的各類資訊，洞悉個人生活與行動模式，拼湊判斷民眾移動軌跡、政治傾向、偏好、往來對象與活動範圍等；也難保其不逾越必要範圍，而對基本人權、秘密通訊自由及個人隱私造成重大的威脅。

李貴敏指出，草案規定對與案件無關的人，竟可用「實施調查時，受調查對象或標的以外之人或物將無可避免地涵蓋於調查內容，亦得為之」，等於無限擴充監聽監控範圍，讓人實在匪夷所思，她舉例台灣過去的刑求也很有效，但現在社會不容許刑求存在。





李貴敏表示，許多學者專家已提出建言，認為科技偵防手段的突破及鬆綁，與其另立新法，不如透過包括通保法、刑事訴訟法。確保「科技」偵防必須在尊重隱私及人民集會結社等基本人權前提下，堅守「法官保留」原則。

特別國際間有關科技偵防的立法，也多針對公務部門各類手段的「限制」以避免逾越必要範圍，而非以「科技」為名，合理化各類偵防手段！