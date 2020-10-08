中國打壓要求改名　觀光局怒退PATA旅展

PATA每年由各會員國輪流協辦旅遊交易會（旅展），今年因受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，在9月23至27日以「虛擬交易會」方式舉辦，業者和買家可透過平台參與虛擬旅展。
媒體報導，原本台灣今年依照往例以台灣觀光局的名義參展，不過卻無預警被改名為「台灣海峽觀光協會」（Taiwan Strait Tourism Association）。
觀光局副局長周廷彰證實，由於今年PATA由中國四川省樂山文化廣播電視觀光局獨家贊助，因此在名稱上被打壓甚至擅自被改名，我方並不接受，幾度抗議，甚至局長張錫聰也以親筆信抗議但仍沒有效果，因此才怒退PATA，這也是歷年來首次退展。
觀光局國際組長黃勢芳表示，PATA台灣每年都會以觀光局的名義參加，原本緊鑼密鼓地準備中，沒想到卻發現名稱被更改，一開始有自行改回並詢問主辦方，但未取得積極回應，後來第2次卻發現網站資料也被改名，觀光局也無法將名稱改回。
黃勢芳說，局長張錫聰親筆信抗議後，PATA方有告知主因是中國贊助，也有寫道歉信表明會爭取讓台灣以台灣觀光局的名義參展，但到展期之前仍尚未把名稱改回，因此台灣拒絕參加。
「損失是少了一個在國際舞台亮相機會」黃勢芳說，但國家尊嚴也不容犧牲，所以才選擇退席。（編輯：陳清芳）1091008