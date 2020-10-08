日本「淡路島之旅」 引領旅遊新模式

日本一直以來都是台灣民眾相當偏愛旅行的國家，尤其近年來更開始流行起「小島旅行」及「租車自駕遊」的精緻自由行模式，其中「淡路島之旅」，就包含了這樣的旅行方式。

「淡路島」位於日本西部的第11大島，也是瀨戶內海最大島，南北長約53公里、東西寬約22公里、總面積約593平方公里，在行政區上隸屬於兵庫縣，與新加坡大小相仿，有美麗的歷史文化、豐富的美食，以及日本國内屈指可數的知名溫泉，州本溫泉新淡路島酒店就是其中之一，樂桃航空直飛大阪關西機場，搭巴士1到1.5小時車程即可到達淡路島最為便利。

搭乘日本丸或咸臨丸帆船來到「鳴門海峽」，這裡位在連結淡路島和四國的大鳴門橋下，會看見世界最大的「渦潮」，是因為海峽地形帶起潮起潮落，從太平洋和瀨戶內海流入的兩道潮流，恰巧在鳴門海峽相遇匯流而形成，受到海岸線與海底地形的影響，彷彿瀑布般磅礡激烈，驚人的「漩渦大小」更被譽為「世界第一」。





鳴門海峽渦潮也和義大利墨西哥海峽西西里島、加拿大芬迪灣不列顛哥倫比亞省的潮流，被譽為世界三大海潮，目前由兵庫縣及德島縣的官民單位正合作推動，要促成「鳴門海峽渦潮」成為世界遺產。





另外，去年12月才正式對外開放的空中草莓園，也是一處網美的景點，白色系草莓園在1到5月開放採草莓，這裡是溫室種植，以高架式種植，感覺上更為美觀。與一般草莓園不同的，還有像是入園必須先脫鞋，採入園費和以「籃」計價的體驗方式，園內亦可點用咖啡甜點享用並休憩。



▲空中草莓園也是一處網美的景點。（圖／公關照片） 橫跨淡路島與神戶市之間的明石海峽，長度3911m，是世界上最長的吊橋，建築工程歷時10年在1998年完工，明石海峽大橋也是淡路島的地標建築，夜晚會根據季節、時間等因素，開啟不同的燈光效果，宛如一串珍珠優美耀眼，因此也有「珍珠大橋」的美稱。國營明石海峽公園是花草樹木及大海環繞下的美麗景點，一整年皆可欣賞到隨四季變化的眾多花卉。



▲淡路島公園在不同季節都能呈現繽紛的景色，並感受日本的動漫氣氛。（圖／公關照片）

在東浦休息站稍作停留之後，抵達「Grand Chariot 北斗七星135度」，如其名，天氣好的時候可以看到天上的北斗七星，房間都是一棟棟的小木屋，房間則以以森林、風、星空來區分，到了夜晚，點亮燈火的畫面可以說是浪漫又夢幻，透過5米高的天窗可一覽遼闊的星空，檜木風呂一邊泡澡還可以聞到檜木香氣，就像是童話故事裡才會出現的房子。



▲「Grand Chariot 北斗七星135度」度假村，透過5米高的天窗可一覽遼闊的星空。（圖／公關照片）

在淡路島公園，不同季節呈現不同繽紛的景色，其中還能沉浸濃厚的日本動漫氣氛，場域內結合高科技與大自然，構成日本第一個自然體感型的遊樂設施「二次元之森」，白天可以穿梭「蠟筆小新冒險樂園」及「NARUTO＆BORETO」兩大動漫主題的世界；入夜後有長約1.2公里的「Nightwalk火之鳥」，利用巨型投影搭配音響，營造出壯觀景象，猶如置身於自然中的二次元世界當中。





「租車自駕遊」也是近年來相當受到歡迎的旅行方式，淡路島沒有鐵路，主要的交通方式就是開車，因此租車會比搭乘巴士方便，洲本市和淡路市有租車店，在機場或較大的車站租車就能順利觀光。樂桃航空與「J-net」租車公司合作，提供遊客租車的優惠，建議可以先透過電郵詢問預約，車上有多國語言的翻譯輔助，不怕語言隔閡，而2021年3月由Sky官網接手，並支援更多國語言。

日本政府在今(2020)年1月公布了 2019 年的訪日國外遊客的統計，人數高達3188 萬人次，連續第 8 年上升，原先訂下目標要在 2020 年將訪日觀光客人數衝高到 4000 萬人次，不過卻受到疫情影響，但相信未來，淡路島的特色玩法，將會是出國旅遊的新潮流。

