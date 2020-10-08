女力拍片紀錄家鄉產業 「老鷹之手」10月17日世界首映
女力拍片紀錄家鄉產業 「老鷹之手」10月17日世界首映
記者邱嘉琪/嘉義報導
calendar_today2020-10-08 18:20:00
嘉義巿政府響應10月11日「臺灣女孩日」辦理系列活動，女孩日影像培力營10月11日率先登場、10月12日有女性影展首映會、10月17日還有「老鷹之手」紀錄片世界首映會，8日巿長黃敏惠特別至嘉義製材所，聆聽去年參與影像培力課程、東吳高職汽車科同學余佩縈的參與心得，並大大鼓勵女孩們要勇敢追夢。
10月11日舉辦的「女孩日影像培力營」，邀請賴麗君導演與彭家如導演擔任講師，透過微電影或紀錄片說故事方式，表現女孩日的核心觀念（充權女孩、培力女孩、投資女孩、平權女孩）；10月12日於秀泰影城辦理女性影展首映會，特別安排《家庭式》、《部落地圖》2部影片做為首映影片，並且邀請2位導演與策展人羅珮嘉蒞臨現場，希望強化女性影展本身性別議題與觀影經驗的連結；10月17日下午2時於市府9樓大禮堂辦理由嘉義女兒賴麗君導演與彭家如導演拍攝的紀錄片「老鷹之手」電影世界首映會。賴麗君是嘉義女中優秀校友，亦為知名紀錄片「神戲」導演，與彭家如導演同在嘉義縣民雄鄉牛斗山（山中社區）拍攝第二部紀錄片「老鷹之手」，反映蓮藕產業的沒落與農家的生活困境，充滿社會關懷和誠摯情感。
賴麗君表示，拍攝三年來曾一度撐不下去，但很高興邊拍攝邊宣傳為故鄉沒落蓮藕產業打開知名度，「老鷹之手」未演先轟動，近來吸引眾多民眾參訪民雄山中社區，連宣傳主視覺那一雙阿伯因長期務農變形的「老鷹之手」都紅了起來，不少訪客都要找阿伯的「老鷹之手」打卡拍照，讓阿伯開心到說自己的手要買保險保一下。賴麗君說，終於是拍完要首映了，目前也有與加拿大和澳洲洽談放映事宜，希望「老鷹之手」能由在地走向國際，讓世界看見民雄、嘉義、甚至台灣的美好﹔黃敏惠指出，很高興這麼棒的電影可以從嘉義市展開，鼓勵大家一起來看電影，女孩們也借由女孩日能夠得到啟發，可以勇敢實踐自己的夢想。