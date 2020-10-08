CNN副手辯論民調 賀錦麗表現較佳、但彭斯更適合當接任
CNN副手辯論民調 賀錦麗表現較佳、但彭斯更適合當接任
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-10-08 17:24:05｜update2020-10-08 18:11:28
美國副總統候選人辯論會於當地時間 7 日在猶他州舉行，由現任副總統、共和黨候選人彭斯（ Mike Pecne ）對上加州議員、共和黨候選人賀錦麗（ Kamala Harris ）。美國媒體認為，這次副總統辯論會，2 人特別關注新型冠狀病毒疫情（ COVID-19 ）疫情和川普的爭議討論，賀錦麗指責川普政府防疫失當，彭斯則是盡責扮演總統的援軍力挺川普。辯論會後 CNN 的即時民調顯示，大部分的民眾都認為 2 人有能力在必要時刻擔起總統職責。
美國有線電視《 CNN 》評論副總統選舉比混亂的總統辯論要來的「文明許多」，雖然期間賀錦麗的發言被彭斯打斷，但她回擊「副總統先生，我正在說話」奪回發言時間且令人印象深刻。賀錦麗盡責扮演副手，追著川普的問題猛打，辯論會剛開始就攻擊川普政府淡化疫情，但在維護拜登的紀錄爭議上顯得較為平淡，特別是在彭斯質疑拜登將會廢除川普推行的政策問題上，賀錦麗不斷重複「所得少於 40 萬的稅率不會再上調」。賀錦麗利用這場辯論，希望能向選民展現符合民主黨支持自由主義的形象，同時專攻川普政府防疫問題，避免任何選民轉移注意力至其他議題的失誤。
《 CNN 》認為彭斯的表現堅實，雖然數度想打斷對手的發言，但沒有成功，很好的捍衛了川普、沒有透露任何對手攻擊的細節。不過一隻蒼蠅搶走了人們對彭斯的關注，蒼蠅在副總統的頭髮上足足飛了 2 分鐘。《福斯新聞》（ FOX News ）則是評論， 2 人表現「平分秋色」，彭斯的冷靜的遠離混戰，面對賀錦麗提出川普指納稅 750 美元，彭斯堅定支持川普商人避稅的說法。
《 CNN 》辯論後的即時民調顯示，辯論會整體來說，59% 的人認為賀錦麗表現較好，38% 的人則認為是彭斯表現較好。大部分的受訪者認為彭斯、賀錦麗都有能力在必要時擔任總統，但彭斯的支持度 65% 比賀錦麗略高 63%。2 人的辯論表現也符合民眾預期，會前 61% 的人認為賀錦麗會表現較好，36% 的人則認為會是彭斯；會後 63％ 的人認為賀錦麗留下正面印象，彭斯則是維持在 41%。在競選副手上的表現，64% 的人認為賀錦麗表現較好，34% 則認為是彭斯；大部分的人（ 61% ）也認為賀錦麗比較能了解一般大眾的問題需求，只有 38% 認為會是彭斯。而目前第二場總統辯論（ 10 月 15 日）還未有定論，47% 的人同意 2 位總統候選人應該隔得更遠，32% 的人認為應該如期舉行，20% 認為應該延期。