2022台北市長選情初探3》民眾黨合縱連橫？黃國昌呼聲高

國民黨台北市議員秦慧珠日前於議會催促「柯蔣會」，柯也同意，被視為有藍白合作的契機。秦慧珠上月28日與柯座談時，再度提議安排「柯蔣會」，柯主動說：「我請蔣萬安吃飯好了」。但蔣萬安卻回應「此會期太忙碌」，給了軟釘子。柯文哲被問及是否會難過時，他直言「不會！」連被問是否認為蔣萬安不想跟他吃飯？柯文哲也特別強調：「不是啦！」
柯文哲的態度相當明顯，目前還沒確定是否推派黃珊珊參選，更讓外界對於藍白合作有所想像。
黃珊珊若真的要參選台北市長，首先面臨到的問題是「到底要不要加入民眾黨？」或是如另一副市長蔡炳坤接受《新頭殼》專訪時對黃珊珊的建議，以「無黨籍」參選。
此外，黃珊珊面臨的第二個問題是，目前她的民調似乎都不足以與藍綠形成「三腳督」、三強鼎立的情況，而對民眾黨來說，預計2022地方選舉在台北市六個選區都推出至少1位市議員參選人，若黃珊珊無法發揮「母雞帶小雞」的功能，對於民眾黨選情不利。因此，身為小黨的民眾黨，仍有可能選擇與其他政黨「合縱連橫」。
備戰2022台北市長選舉，身為第三勢力的時代力量前黨主席黃國昌是否也會加入這場戰役。黨內人士坦言，2022縣市長選舉，台北市、新竹市是時力最可能攻打的灘頭堡，而台北市選舉部分，黃國昌被點名頻率最高。
藍綠積極備戰2022選舉，黃國昌近日在台北舉辦「2020城市青年領袖研習營」，並找來台北市府顧問翟本喬、台北市前社會局長許立民、台北市議員邱威傑等人擔任講師，引發外界聯想，此舉為選舉起手式。
就時力是否推派人選參戰北市長部分，台北市黨部主委陳志明指出，無論是議員人選或是台北市長人選，目前仍在徵詢中，台北市長部分，黨內有兩種想法，一是談論人選部分，另一是2022時力將在選舉中扮演什麼樣的角色，不過，是否參戰、或是推派人選部分，仍在討論。
黨內人士分析，若時力要攻下台北市長一職，應該提供市民藍、綠之外的選擇，必定整合第三勢力才有機會，但是否要以白黃合作方式進行，黨內還是有很多不同意見。
該人士直言，2022縣市長選舉，黨內討論度最高的還是台北市、新竹市，而黃國昌是被點名最多的可能人選，至於新北市幅員遼闊，要攻下較困難，未來會著重於議員、里長選舉；不過，他也強調，現在政治變動快，黨內仍在觀察、討論中。
黨內人士說，時力現階段還沒有擔任地方行政首長職務，因此，在實務上較欠缺，黃國昌以個人名義舉辦研習營，看似以擴展治理經驗夥伴為主，但以長遠方向來看，也可視為一種準備，至於是否投入選舉，可能還在評估中。
陳志明則解釋，2022台北市長這一役，時力於選舉中的角色還在設定，是否派人參選，其參選模式都不同，若有人選出征，會帶動議員選舉，若沒人參選的話，時力會以監督市政的角色參與。
有關2022選舉布局，地方黨內人士坦言，決策委員雖然剛選完，但明年適逢重新改選，下屆委員可能牽涉到政治資源與選舉工作，因此，這屆也不會有重大決定、也不適合做什麼。