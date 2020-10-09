2022台北市長選情初探》民進黨24年來離首都執政最近一次

2018年台北市長選舉，民進黨提名的姚文智僅拿244,342票（17.28%），是在幾個重要選舉裡，選得最差的。但1年半後的總統選舉裡，「蔡賴配」卻在北市拿到875,854票（53.65%），得票率略輸給2018年姚文智與柯文哲的總和（58.09%）。綠營的得票實力可以從最低的17%到54%，間距高達37%之多。這個數字除了說明，北市政治版圖早已不是過去的「藍大於綠」，也顯示，即使是同黨、不同人參選或碰到不同的對手，結果也會差很大。
2022年確是民進黨離首都執政最近的一次。除了陳時中外，前文化部長鄭麗君、正國會的林右昌及新潮流的吳思瑤都被點名過。但對於是否參選，鄭麗君總說「目前沒規劃」，態度模糊，而且也感受不到鄭麗君在跑基層的風聲。至於基隆市長林右昌，日前以「超北市長」自許，參選的機率大增。只不過，林右昌若要選台北市長，戶籍遷出基隆後，基隆市長資格可能不保，以及落跑爭議，需要一個華麗轉身的平台。至於吳思瑤，對新系來講，是進可攻、退可守的棋子；一位非新系人士指出，民進黨18位市議員有6位是新潮流系，他們是北市最大山頭，誰要來選市長，不可能不先跟他們談。
至於牙醫出身的陳時中，不僅早在陳水扁總統任內就擔任衛生署副署長，更早之前就涉足牙醫師公會選舉，算是一個對公共事務有企圖心的人，在2000年大選時，他就動員醫界挺扁。但是否能做好一個候選人？一位綠營市議員說，就像2014年前，誰知道證柯文哲會不會是一個好的候選人？不過，跟他接觸過的人大多肯定，陳時中相當親和，KTV麥克風拿起來也能唱歌，也能喝酒，不會有政務官或醫生的「喟口」。跟民眾互動、接觸，就跟現在媒體呈現的一樣，溫和平實。他認為，陳時中應該是不會排斥選舉，但他也聽說，如果黨要陳時中或鄭麗君選，就要直接徵召，他們不會去捲入黨內初選，也可以藉此營造出場的聲勢。
只不過，這位曾與蔣萬安選區大部分重疊的議員也給自己漏氣說，2022這一局幾乎是蔣萬安拿去了。他私下看蔣萬安跑攤，一來、像他們這種民代難免要上酒家應付支持者，但蔣相當保護自己，從不涉足；二來、蔣跑得很勤，公園、市場活動辦完後，沒握到手的，轉個身回去補握，不放過任何一個。民進黨要贏，他期許，大部分還是綠底的民眾黨，最好能推黃珊珊來選，分走藍營的票。