選總統或當閣揆？鄭文燦引「母娘精神」避答
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-10-09 11:30:50｜update2020-10-09 11:37:59
桃園市長鄭文燦的下一步，引發各界關注，傳出他是民進黨2024接班的可能人選之一，也傳出可能會接閣揆。鄭文燦上午陪同蔡英文總統參拜松山慈惠堂，被問到下一步是否參選2024總統或當行政院長？鄭文燦沒有正面回應，僅說「今天是來慈惠堂參香祈福，希望台灣更好、希望國家更好。」
蔡總統上午參拜松山慈惠堂，鄭文燦和內政部長徐國勇、立委范雲等人陪同。媒體詢問蔡總統，和鄭文燦同台，是否為鄭安排下一步？蔡總統僅笑笑說「不要談好了」，還指著鄭文燦說「你問他」。在蔡總統離場之後，鄭文燦留下來接受媒體訪問。媒體問，最近跟總統同台頻率變高，是刻意的嗎？鄭文燦表示「剛好啦，不必有什麼複雜的聯想」，因為今天是松山慈惠堂重要的慶典，他是跟中壢慈惠堂一起來參香。
媒體又問，下一步放眼2024大選或當行政院長？鄭文燦沒有正面回應，僅說今天是來慈惠堂參香祈福，希望台灣更好、希望國家更好。他是跟中壢慈惠堂一起來，中壢慈惠堂也是地方的信仰中心，10月5號到9號期間，陸續有很多信眾來參拜，這是非常單純的活動。媒體追問，母娘保佑眾生，鄭文燦是否希望多照顧一些人？鄭文燦回答說，母娘的精神就是慈悲喜捨、為民而行，從政要對人民感受有同理心，要接地氣。「母娘慈悲」常是大家口頭禪，但實際上，從政就要有這樣的心做出發點。