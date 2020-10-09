被追問選總統或當行政院長？鄭文燦：對人民感受有同理心

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被追問選總統或當行政院長？鄭文燦：對人民感受有同理心

新頭殼newtalk

calendar_today2020-10-09 15:50:09

▲ （圖／新頭殼）
▲ 被追問選總統或當行政院長？鄭文燦未正面回應，僅稱從政要對人民的感受有同理心。（圖／新頭殼）
桃園市長鄭文燦近日頻頻與總統蔡英文合體出席活動，外界關注屆期任滿的他未來動向，鄭文燦今天(9日)受訪時並未正面回應，僅稱「從政要對人民的感受有同理心，還要接地氣」。
蔡英文上午赴松山慈惠堂參拜，包含桃園市長鄭文燦、內政部長徐國勇、立委范雲、立委高嘉瑜等人皆陪同。
媒體詢問，鄭文燦近日與蔡英文同台，是刻意的嗎？鄭表示，剛好啦！不必有什麼複雜的聯想。

至於未來會不會選總統、擔任行政院長？鄭文燦僅回應，今天來慈惠堂參香祈福，希望台灣更好、國家更好，他是與中壢慈惠堂一起來，中壢慈惠堂也是地方的信仰中心，因此在10月5日到9日期間，陸陸續續有許多信眾前來參拜，「我想這是非常單純的活動」。

媒體又問，母娘是保佑眾生，會不會希望照顧更多人？鄭文燦說，母娘精神是慈悲喜捨、為民而行，「我想從政要對人民的感受有同理心，要接地氣，母娘慈悲經常是大家的口頭禪，但實際上從政就要有這樣的心為出發點」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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