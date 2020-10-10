NBA／並列史上第一！詹皇季後賽出場數最多 今拚第4冠
NBA／並列史上第一！詹皇季後賽出場數最多 今拚第4冠
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-10 09:58:29
NBA總冠軍賽第5戰今(10)日登場，35歲的湖人球星「詹皇」LeBron James生涯季後賽出賽場數來到259場，並列史上第1，湖人今天穿著勝利保證的「黑曼巴球衣」目標在今天終結系列賽，帶回隊史第17冠。
James本季季賽後場軍出賽35.7分鐘，可得26.9分、10.5籃板、8.8助攻，是湖人一路挺進總決賽的關鍵人物之一，加上今天James在季後賽出賽場次來到259場，追平退役球星Derek Fisher，並列史上第1。系列賽以3比1聽牌領先的湖人有機會在今天奪冠，外界看好James會拿下FMVP，不過有球評Skip Bayless直言，這一冠會降低James的歷史地位，完全無法和Michael Jordan的6冠之路比擬，因為熱火太弱了。James生涯10度打進總冠軍賽，曾於2012、2013年為熱火完成二連霸，也獲得個人生涯首冠，接著2016年重返騎士拿下生涯第3冠，值得一提的是，這3次James都獲選為FMVP。