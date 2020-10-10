網傳飛檳城「落地指數超標」　張國煒怒回：你來飛看看

星宇航空JX721班機8日從桃園起飛至檳城降落時，因落地指數過高，臨時取消回程航班，留在當地

星宇航空董事長張國煒親自執飛。

張國煒昨（9）晚於星宇臉書社團回應，

「為什麼重落地就一定是我飛的啊，去探聽看看以前我在長榮飛777可是都無感的耶」、「你來飛看看，看你能飛多好，真的是無言」。

星宇航空JX721航班8日從桃園飛抵馬來西亞檳城時，受到側風干擾，外傳疑似「重落地」，落地數值過高，因此機體留在機場檢驗，同時取消回程航班。星宇昨日則強調，該航班雖為客機，但並未載送乘客，僅在

機腹中間載有6.5噸的貨物，

為載貨客機，機上僅有5位機組人員，當時機上乘員

也沒有太大感受

，該機也非由張國煒執飛。

相關新聞被轉貼至

星宇航空討論社團後，引發網友激烈討論。對此，

張國煒昨晚也在該則貼文下留言稱，「

為什麼重落地就一定是我飛的啊，去探聽看看以前我在長榮飛777可是都無感的耶，就因為那次因為4年沒飛又剛轉321的初號機飛回台灣漂了一下沒落好，就認定我飛不好哦，最好大家會飛的飛行員4年叫你沒飛又轉機型，你來飛看看，看你能飛多好，真的是無言。」

對於該航班是否如外界所言為重落地，

民航局昨日也回應，有接獲星宇通報指數超標，但是否發生重落地，仍待近一步確認。