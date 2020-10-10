軍武／美前官員提議租借F-35？ 美國租台武器早有先例

租借諾克斯級艦
1980年代初期，由於國軍僅有2艘從美國移交的茄比級潛艦「海龍號」、「海虎號」，這兩艘潛艦沒有魚雷發射能力，當時服役又超過40年，因此反潛戰力有限，加上S-2T反潛機也老舊而性能不足，為了強化反潛戰力我國積極向美國爭取出售P-3C反潛機與配備先進聲納的反潛艦。
雖然美方協助我國建造台版派里級巡防艦（我國稱為成功級），但是美國卻不提供AN/SQR-19拖曳式陣列聲納與AN/SQQ-89水下作戰系統，使得成功級的反潛戰力不如美國原版，而是透過「先租後賣」方式提供諾克斯（Knox）級巡防艦。首批3艘於1993年移交，因為首艘艦命名為濟陽軍艦，因此國軍又稱為濟陽級巡防艦。
諾克斯級巡防艦為美國海軍在1970年代服役之艦艇，以反潛艦為主要任務，因此僅配備一門Mk-42 127公釐艦砲與一門MK-15方陣快砲充當自衛之用。海軍一共接收8艘諾克斯級巡防艦，但是這批諾克斯級艦因為年事已高，造成高壓蒸氣鍋爐的妥善率欠佳，多次傳出倒爐等失去動力的事件，使得海軍下定決心將部分濟陽級巡防艦除役。2015年5月，海軍為濟陽軍艦（舷號932）與海陽軍艦（舷號936）等2艘諾克斯級(Knox-class)巡防艦舉行除役典禮預計。
租借T-38A教練機
T-38噴射教練機由美國航太廠商諾斯羅普（ Northop ）公司在 1950 年代所研發，1961年開始生產，至1972年停產為止，T-38系列一共生產超過1,100架，曾支援電影「捍衛戰士」、「世界末日」拍攝。諾斯羅普後來更以 T-38 教練機為基礎，研發出F-5系列輕型戰機。
T-38A採用「可樂瓶」狀的氣動力外型設計，可增進次音速飛行性能；另有超過100架被改裝成T-38B，裝上光學瞄準儀與練習彈掛架後，作為投射練習用途。目前美軍使用的 T-38 為經過性能提升的T-38C型，預計2023年起陸續以T-7A教練機取代。
我國空軍一共有二次使用T-38教練機的紀錄。第一次在1972年為配合美軍的要求，提供48架F-5A戰機給南越空軍使用，美國則以28架T-38高級教練機提供給我國作為補償。第二次在1995年，中華民國空軍在購得F-16A/B型戰機後，為有效運用新一代戰機服役前的訓練流路，讓所有的F-5F雙座戰機都能執行戰備任務，以「子鷹計畫」為代號，向美國租借40架T-38教練機，於1998年租約到期後歸還。 T-38在台服役期間曾發生3次飛安事故，造成8名飛官殉職。目前岡山空軍官校軍史館仍保存一架T-38A教練機。
租借F-35機率不大
共軍若要武力犯台，為了奪取台海制空權，將會在第一波攻擊摧毀台灣的空軍基地跑道，因此具備雷達匿蹤、短場/垂直起降能力的噴射戰機，自然成為空軍下一代戰機的採購首選。目前國際軍火市場中，僅有洛克希德馬丁公司生產的F-35B隱形戰機符合上述條件。2017年4月，總統蔡英文在總統府接受外媒訪問時，首度表態我國想買F-35B戰機。
但是台灣短期內獲得F-35B機率相當低，首先是F-35隱形戰機性能太先進，綜合性能幾乎超過共軍所有現役戰機，台灣若獲得F-35勢必進一步激怒中國大陸；另外，防止隱形戰機的機密技術外流，美國對於隱形戰機出售設下嚴格管制，F-22隱形戰機是國會立法禁止外銷，F-35雖然可以外銷，但是也積極防止密洩漏，土耳其原本為F-35A戰機（無垂直起降能力的F-35空軍型）採購國，但是因為買了俄羅斯S-400防空飛彈系統，川普政府因而拒絕交付土國F-35A戰機。國軍近年來共諜案頻傳，美方也擔心若台灣擁有F-35B戰機，中國大陸會利用機會竊取隱形戰機機密，加速國產隱形戰機發展計畫，反而對美方不利。
2017年美台國防工業會議中，曾討論F-35B戰機軍售事宜，但是美方一直未正面回應。美國去年批准售台66架F-16V戰機，其實就是空軍買不到F-35B戰機的折衷選擇。因此，美國前官員提議租借F-35戰機給台灣，恐怕只是一廂情願而已。