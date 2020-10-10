巷仔內／蔡英文向北京釋善意　兩岸穩定是現階段最大挑戰

台灣的外交空間大幅擴展，蔡總統的國慶演說，花了很多篇幅論述這一點。包括一開始就論述台灣的防疫成果貢獻國際、多位外國政要訪台、全力投入供應鏈重組以及積極參與區域合作。
蔡總統喊出台灣要積極參與區域合作，其實這個論點，早在她的總統第一任期就已提出，只是當初的台灣還沒有足夠的能量。如今時空背景已經改變，不僅台美關係達成近年來的高峰，各國也都注意到台灣的存在。除了「讓世界看見台灣」，蔡政府現在要面對的重大課題，就是如何「讓台灣和世界合作」。
台灣畢竟只是一個小島，要在夾縫中求生存，靠的不是我們的拳頭有多大，而是依賴國際角力的槓桿原理。蔡總統的演講中提到「要把變局的試煉，轉化成歷史的機遇」，如何將台灣推上國際舞台，這是過去負責外貿談判的蔡總統之強項，只是蔡政府的課題是必須求快，如果來不及把握機會，國際情勢瞬息萬變，台灣可能又要再度消失無聲。
有一得必有一失，當台灣提升外交空間的此時此刻，伴隨而來的，就是對岸中國更強烈、更密集的軍事威脅。自9月16日以來，共機已經15度擾台，顯然北京想要控制台灣的企圖愈發旺盛。
蔡總統在國慶演講中，對於兩岸關係，依舊維持追求和平穩定的基調。首先，不激怒北京，她在一開始提及防疫成果時，用詞是「新型冠狀病毒」，而非像是游錫堃在演講中稱呼「武漢肺炎」。而蔡總統也並未游錫堃一樣在演講中強硬批判中國的所作所為，可見她想遞出橄欖枝。
蔡總統的演講，也將台灣和中國擺在一個平等的地位上。她說，「維持兩岸關係的穩定，是兩岸共同的利益；我們有決心維持兩岸的穩定，但這不是台灣可以單方面承擔，而是雙方共同的責任」。用意在於呼籲北京一起為兩岸和平負起責任。
接著，蔡總統也說，「現階段兩岸當務之急，是本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方；只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。」
這段話的目的在於釋出善意，表達民進黨願意和北京對話，但前提是「符合對等尊嚴的原則」，亦即不能被矮化。這個論點，也是民進黨和蔡總統一向的說法，並沒有改變。
兩岸一旦開打，台灣並非中國的對手，因此保持平衡、穩定與和平，是現階段的策略。當中國越急越兇越強悍，蔡政府採取臨危不亂、不冒進、不激怒，且釋出善意的做法，應該是目前可行的一招。
台海情勢依舊緊張，從中國對付新疆、西藏、蒙古、香港的手段看來，現在北京正是鷹派抬頭，台灣必須格外小心。不過，台灣沒有本錢和中國硬碰硬，要如何快速走向國際舞台、拉攏各國藉以自保，就是蔡總統現階段最大的任務。
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