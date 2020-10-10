巷仔內／蔡英文向北京釋善意　兩岸穩定是現階段最大挑戰

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巷仔內／蔡英文向北京釋善意　兩岸穩定是現階段最大挑戰

記者鄭宏斌／特稿

calendar_today2020-10-10 15:29:13

蔡英文
▲兩岸關係日漸緊張，蔡英文總統在109年國慶大會上發表演說表示，維持兩岸關係的穩定，是兩岸共同的利益。（圖／記者葉政勳攝，2020.10.10）
今年是漫長的一年，也是充滿挑戰的一年。年初蔡英文競選連任成功，不久後全球就爆發肺炎疫情，陷入防疫苦戰。此外在美中關係的角力之下，台灣大幅提升國際能見度，另一方面也飽受對岸的軍事威脅，兩岸關係緊張。蔡英文總統在今天的國慶演說中，總結了台灣在國際情勢中的定位，對於兩岸關係，更維持追求和平穩定的一貫基調，再次向北京遞出橄欖枝。然而中國領不領情？就是蔡政府接下來最大的挑戰。
今年全球爆發肺炎疫情，疫情來源地中國成為眾矢之的，偏偏同時，中國卻又試圖向外擴權，造成印太區域紛擾，再加上美中貿易戰持續延燒，雙方撕破臉，於是不少國家都浮現一股「反中」的情緒。在這股「反中」的國際浪潮之中，台灣剛好趁勢而起，除了宣揚防疫成果，也積極搶進重組的供應鏈。2020年，可說是台灣國際能見度最高的一年。
台灣的外交空間大幅擴展，蔡總統的國慶演說，花了很多篇幅論述這一點。包括一開始就論述台灣的防疫成果貢獻國際、多位外國政要訪台、全力投入供應鏈重組以及積極參與區域合作。

蔡總統喊出台灣要積極參與區域合作，其實這個論點，早在她的總統第一任期就已提出，只是當初的台灣還沒有足夠的能量。如今時空背景已經改變，不僅台美關係達成近年來的高峰，各國也都注意到台灣的存在。除了「讓世界看見台灣」，蔡政府現在要面對的重大課題，就是如何「讓台灣和世界合作」。

台灣畢竟只是一個小島，要在夾縫中求生存，靠的不是我們的拳頭有多大，而是依賴國際角力的槓桿原理。蔡總統的演講中提到「要把變局的試煉，轉化成歷史的機遇」，如何將台灣推上國際舞台，這是過去負責外貿談判的蔡總統之強項，只是蔡政府的課題是必須求快，如果來不及把握機會，國際情勢瞬息萬變，台灣可能又要再度消失無聲。

▲蔡英文總統在國慶演說中提及，只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，願意共同促成有意義的對話。（圖／記者葉政勳攝，2020.10.10）
▲蔡英文總統在國慶演說中提及，只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，願意共同促成有意義的對話。（圖／記者葉政勳攝，2020.10.10）
 

有一得必有一失，當台灣提升外交空間的此時此刻，伴隨而來的，就是對岸中國更強烈、更密集的軍事威脅。自9月16日以來，共機已經15度擾台，顯然北京想要控制台灣的企圖愈發旺盛。

蔡總統在國慶演講中，對於兩岸關係，依舊維持追求和平穩定的基調。首先，不激怒北京，她在一開始提及防疫成果時，用詞是「新型冠狀病毒」，而非像是游錫堃在演講中稱呼「武漢肺炎」。而蔡總統也並未游錫堃一樣在演講中強硬批判中國的所作所為，可見她想遞出橄欖枝。

蔡總統的演講，也將台灣和中國擺在一個平等的地位上。她說，「維持兩岸關係的穩定，是兩岸共同的利益；我們有決心維持兩岸的穩定，但這不是台灣可以單方面承擔，而是雙方共同的責任」。用意在於呼籲北京一起為兩岸和平負起責任。

接著，蔡總統也說，「現階段兩岸當務之急，是本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方；只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。」

這段話的目的在於釋出善意，表達民進黨願意和北京對話，但前提是「符合對等尊嚴的原則」，亦即不能被矮化。這個論點，也是民進黨和蔡總統一向的說法，並沒有改變。

兩岸一旦開打，台灣並非中國的對手，因此保持平衡、穩定與和平，是現階段的策略。當中國越急越兇越強悍，蔡政府採取臨危不亂、不冒進、不激怒，且釋出善意的做法，應該是目前可行的一招。
台海情勢依舊緊張，從中國對付新疆、西藏、蒙古、香港的手段看來，現在北京正是鷹派抬頭，台灣必須格外小心。不過，台灣沒有本錢和中國硬碰硬，要如何快速走向國際舞台、拉攏各國藉以自保，就是蔡總統現階段最大的任務。

影／國慶演說　蔡英文宣示：把壯大的國家留給下一代 當台灣人很幸福！游錫堃國慶邀國人共同參與修憲工程 影／國慶壓軸！雷虎小組噴彩煙、大雁編隊飛越總統府
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