逐客令？德國外交部長：泰王「不應在德國治理他的國家」
逐客令？德國外交部長：泰王「不應在德國治理他的國家」
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-10-10 20:58:28
泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）登基前曾長期旅居德國，之前又帶著王后、隨侍，再次離開泰國前往德國度假。且這度假一待就是數月，隨著泰國近期反王室、反政府的抗議浪潮方興未艾，旅居德國、而不留在泰國視事的瓦吉拉隆功備受質疑。對此，德國外交部長馬斯（Heiko Maas）在接受質詢時直言，「泰王不應在我國境內治理泰國」。
綜合外媒報導，德國外交部長馬斯接受質詢時表示，德國當局已經明確表態，「有關泰國的政治不應在德國領土上進行」、「如果有客人在我國土地上指點他國國務，我們會採取行動制止」。事實上，對泰王滯留德國提出質疑的德國綠黨議員施密特（Frithjof Schmidt）的說法更直接，施密特稱泰王在德國境內治理泰國的行為是「不尋常的、如果不是非法的話」，施密特更認為，德國應該準備凍結與泰國的貿易談判，以敦促泰國當局回應民眾追求民主的呼聲。馬斯則認為，藉中止貿易談判施壓是一個選項，但在之前，德國還是會先尋求與泰國當局進行討論與溝通。泰王在德國高調的奢華生活，已成為當地媒體的話題，不僅替泰國反王室的運動添加柴火，在德國也引發不小批評聲浪。（編輯：倪浩軒）