影／109年國慶煙火在台南絢爛登場　超過40萬人擠爆現場

今年的國慶焰火共分為五大主題，開場首先將用長達一公里的帶笛音蜂炮陣，以榮耀金色及溫暖橘色作為主色，帶出「回眸大員」、「古都府城」、「抗疫英雄」、「國防自主」，以及「團結台灣、民主勝利」視覺，並搭配特別設計的白色及粉紅色調焰火，以「口罩」及「數字」等特效，向今年努力對抗新冠肺炎疫情的所有防疫人員致敬。