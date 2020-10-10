影／109年國慶煙火在台南絢爛登場 超過40萬人擠爆現場
影／109年國慶煙火在台南絢爛登場 超過40萬人擠爆現場
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-10 20:56:38｜update2020-10-10 21:33:46
萬眾矚目的「109年國慶焰火」今（10）日晚間在台南漁光島閃耀登場，今年主題為「民主台灣、自信前行」，主視覺設計以「雙十」作為整體舞台架構，總長達57.78公尺，是歷年最大晚會舞台，台南市政府表示，今年將加碼施放煙火2萬7000發焰火，總長度達33分鐘，現場更湧入40多萬人共同欣賞。
今年的國慶焰火共分為五大主題，開場首先將用長達一公里的帶笛音蜂炮陣，以榮耀金色及溫暖橘色作為主色，帶出「回眸大員」、「古都府城」、「抗疫英雄」、「國防自主」，以及「團結台灣、民主勝利」視覺，並搭配特別設計的白色及粉紅色調焰火，以「口罩」及「數字」等特效，向今年努力對抗新冠肺炎疫情的所有防疫人員致敬。根據台南市政府統計，主副舞台現場湧入超過40多萬人共同欣賞絢爛火花，在主會場戀愛廣場有超過18萬人，副會場四鯤鯓龍崗服務中心約4到5萬人、億載金城也有4到5萬人、台灣船園區約有7萬人、觀汐平台約7萬人。為了回饋廣大人潮的熱情與期待，台南市長黃偉哲宣布將加碼煙火施放數量，從原先預計施放的1萬6882發大幅提高至2萬7000發煙火，總長度為33分鐘。
除了璀璨焰火外，今年還安排400架台南在地自行研發的無人機表演技術，長達10分鐘的演出內，變換安平古堡、台灣船成功號、IDF經國號戰機等造型，並秀出主題「民主台灣自信前行」、「Health For All Taiwan Can Help」字樣，精彩炫目奪得滿堂彩。
另外為能讓民眾觀賞璀璨焰火，並顧及民眾安全，觀汐平台沙灘、四鯤鯓沙灘的焰火觀賞區嚴禁民眾戲水，台南市府警察局、消防局與觀光旅遊局聯合共同執行觀賞區鄰近沙灘水域安全維護作業，請民眾配合當日管制措施，遵照工作人員指示的引導前往安全觀賞區域，避免產生危險，此外也再次向民眾宣導「戴口罩、看煙火」。