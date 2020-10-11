2022桃園市長選情初探 打破黨派延續鄭文燦政績
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-11 09:33:32
鄭文燦做完8年市長後，2022桃園市長是否仍為民進黨執政，很多人打上大問號？無論鄭文燦是否北上接任閣揆位置歷練或挑戰2024總統，黨內都有一股挑戰的聲音，要他先繳出可以勝選的接班人再說！據悉，最近地方盛傳鄭私下透露自己的接班人是立委鄭運鵬，而另一位最早表態參選的前市政顧問黃適卓，早在地方跑透透，還有經營基層多年的公平會副主委彭紹瑾外傳也有意爭取，至於近期頻頻與鄭文燦合體連線的新竹市長林智堅，則被外界視為可能參選的黑馬人選；國民黨部份，議長邱奕勝雖未完全表態，但以他在地方服務近30年的完整經歷，加上對桃園市政的瞭解，各方人馬支持呼聲最高，外傳前縣長吳志揚可能回鍋，還有韓國瑜陣營的前立委孫大千也傳出有意投入這場百里侯之爭。
民進黨部份，最早表態的黃適卓在2018年12月就宣布參選，競選看板也早已掛出，包括龍潭、中壢、桃園，都有他的競選廣告看板，2年來，積極經營宗親會體系及社團，各式活動場合多可見其身影爭取選民支持；鄭運鵬目前擔任立院黨團幹事長，媒體曝光度和知名度都頗高，加上年輕形象佳，擅於透過網路媒體宣傳政績，空戰優勢為其強項；採土法煉鋼法的彭紹瑾向來以勤走基層、單點突破方式打選戰。 地方人士分析，目前綠營想選的人馬，基本上，應該都已經浮上檯面，但若就上述黃適卓、鄭運鵬、彭紹瑾三人完全不同風格，也有人擔心萬一綠營這3人在地方都不夠強，因此，才有具全國知名度及高民調滿意度的林智堅可能空降桃園參選的說法；只不過，有議員直言「在全國有知名度，不代表他在桃園有知名度」，空降桃園參選，想要贏，機會不大。
國民黨方面，邱奕勝雖未完全表態，但事實上，他早從兩年前市長選舉結束後，就與各區民代合作勤跑基層、參與各里大小活動，再加上近30年的從政資歷，了解民意需求，不少議員直言「目前藍綠有意參選市長的人選中，陸戰及組織戰最強的就是邱奕勝。」而有意回鍋的前縣長吳志揚，除了過去縣長任內政績將被拿出重新檢視，另外，在上次市長選舉時，他以「難望其項背」表態不與鄭文燦正面交戰，被貼上「怯戰」標籤，至今仍深植在藍營選民的心中，要如何排除黨內同志及藍營支持者的疑慮，仍有待解決。 桃園的人口超過226萬，藍綠都將桃園視為必爭之地，如何獲得桃園市民的肯定成為下一屆市長，除了要看彼此推出的候選人及其勾勒出來的願景，能否接續鄭文燦這八年執政打下的市政藍圖，「政通人和很重要」，熟稔地方政治生態的人士表示，鄭文燦上任後打破藍綠，爭取朝野共識積極建設，桃園市民有目共睹，尤其桃園選票結構藍綠各佔三成，另有四成是中間選民，該如何延續鄭文燦的模式，爭取最多中間選票，對有意參選桃園市長的人來說，是不小的挑戰。