台中總站夜市開幕2天就大停電 台電：違章用電
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-10-11 10:23:02
台中市「總站夜市」10日開幕第2天晚間9時就發生大停電，「總站夜市」官方臉書發文第一時間稱因台電外線跳電造成總站夜市大停電， 之後更正是因夜市變壓器問題導致。台電今（11）日表示，台中捷運G0總站敦富夜市至今並未正式申請用電，目前用電是自仳鄰的材料堆積場接電轉供使用，因總站夜市的實際用電量大幅超過申請用電量，導致夜市專用變壓器保護開關熔絲熔斷，已要求夜市業者應依實際用電名目及用電量辦理申請用電，台電將在業者完備合法申請手續後才會依約正式供電。
台電指出，台中捷運G0總站敦富夜市迄今並未正式申請用電，目前用電是自仳鄰的材料堆積場接電轉供使用，昨日為夜市開幕第2天，吸引大批遊客前往逛街享用美食，導致實際用電量遠超過所申請的用電量，進而造成專用變壓器保護開關熔絲熔斷而停電。台電獲報後，立即派員前往夜市現場檢修，並考量在場民眾安全，於10時15分暫行復電。同時，台電也要求總站夜市先配合減少用電避免再次停電，後續將請夜市業者評估實際用電需求辦理設備更換，以確保用電安全。台電強調，這起停電事故申請用電的用途和實際使用情形明顯不符，且用電量超約甚多，不但影響電力系統穩定，也涉及民眾安全，台電公司對於業者私接電源造成停電事故，且影響用電安全的舉措難予認同。台電公司也已經要求夜市業者，應依實際用電名目及用電量辦理申請用電，台電將在業者完備合法申請手續後才會依約正式供電。