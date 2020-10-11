韓國瑜稱中華民國風雨飄搖 鄭運鵬嗆：我是突然重聽嗎？
韓國瑜稱中華民國風雨飄搖 鄭運鵬嗆：我是突然重聽嗎？
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-10-11 10:33:47｜update2020-10-11 10:50:49
遭罷免後的前高雄市市長韓國瑜在國慶日時透過影片慶祝中華民國生日快樂，然而影片中，韓國瑜稱「中華民國幾十年來，沒有像此時此刻風雨飄搖與危險，外部不停軍事壓力，內部大家分歧思想」再度引發爭議。民進黨立委鄭運鵬11日則在臉書發文直接回嗆韓國瑜：「我是突然重聽嗎？」
對於韓國瑜稱「中華民國風雨飄搖」，鄭運鵬似乎感到相當不以為然，在臉書發文中直嗆，被罷免的韓國瑜最近很少講話，國慶一開口就是「中華民國，幾十年來沒有這麼的危險，風雨飄搖」，並酸：「我是突然重聽嗎？」接著解釋，風雨生信心這句話是過去國民黨長期戒嚴時所發明出來「教育」國人的成語，被退聯合國、被美國斷交，還要國人捐錢1元買戰車，這些錢後來都被國民黨政府拿去揮霍。 鄭運鵬也提到，面對外部軍事壓力，韓國瑜卻未如同蔣介石時代那樣指責中國，「思想內部分歧不就是你們這些人嗎？韓國瑜怎麼不去責備馬英九、陳廷寵、吳斯懷？」更質疑指韓國瑜是只活在韓粉的世界裡，還是當作全國都重聽，希望韓國瑜「可以再講清楚一點」。