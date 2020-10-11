點破我國疫苗研發啟動慢主因 楊志良：政府沒有投入
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-11 14:21:40
中國外交部日前宣布正式加入2019冠狀病毒疾病(COVID-19)疫苗全球取得機制(COVAX)，中國此舉是否會影響台灣的疫苗取得？儘管中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥對此回應：「目前沒有遇到任何阻礙」，但針對我國自製疫苗目前進入一階微落後各國，前衛生署長楊志良就痛批，政府沒有投入。
楊志良稍早在藍委賴士葆的視訊對話中談到，台灣不能夠再繼續用口罩、勤洗手、以及出入境隔離14日代替疫苗，這是針對疫情的緊急處置方法，但當各國疫情解封後，如果我國還在封城，將會拖累經濟發展，最終還是要靠疫苗。由於我國疫苗自製研發啟動慢，政府沒有投入，而且在台灣研發最慢的，就是政府自己支出的國衛院，實在令人擔憂。 對此，也有不少網友留言回應稱，「閻博士的第二次病毒報告你們都不敢提 」、「楊志良前衛生署長，發自內心感謝你在位時，嚴格把關食安，才能造就台灣人在此次新冠肺炎病毒未發生嚴重疫情與人傳人。免疫系統維護與強健就從（食安）做起。為何國外疫情如此嚴重，武漢肺炎疫情豈止是口罩能擋得住？！空氣與觸摸連對看都能相互傳染，無孔不入的新冠肺炎病毒，能在台灣起不了疫情感染，已充分顯示-（食安把關）對人民身體健康非常之重要。 」 新聞來源為Newtalk 新頭殼