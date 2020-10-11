民眾高喊好帥 馬英九秒回：我會繼續帥下去！
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-11 17:25:01
前總統馬英九近來動作頻繁，在九二共識與兩岸軍事衝突等議題上，數度槓上總統蔡英文，引起各界熱議。由於馬英九前陣子剛進行眼瞼和眼袋回春手術，讓宅神朱學恆曾經在臉書PO文嘲諷，「真想知道馬英九找的整形外科是哪家，然後，永遠別找那家。」然而，馬英九昨出席黨中央舉行國慶升旗典禮，就有支持者現場大喊「馬英九好帥！」馬聽到自信秒回「我會繼續帥下去！」
馬英九過去數月出席公開活動時，被媒體發現時常配戴墨鏡「目不見人」，經查證得知因馬英九眼瞼下垂，醫師建議決定動刀，眼袋問題也一起處理，即早治療以免危及視力。 隨著馬英九手術完成，馬英九「回春」成果也成為討論話題，網紅陳沂日前就對此調侃，並在臉書PO文「馬英九整型醫生的美感大概就跟九二共識一樣，與世間的審美觀沒有共識吧！？」還有網友回應「我覺得那個整形醫生應該很討厭他。」另外，朱學恆今天也在臉書PO文，針對馬英九手術成果表示「真想知道馬英九找的整形外科是哪家，然後，永遠別找那家。」
不過，馬英九昨(10日)與黨主席江啟臣、前黨主席吳敦義與多名藍委，特地穿上印有國旗與ROC forever字樣的T恤，共同慶祝雙十國慶。突然現場有支持者大喊：「馬英九好帥！」馬英九聞聲立刻秒對支持者說：「我會繼續帥下去！」可見馬對自己術後效果頗為滿意，如今不僅墨鏡卸下，甚至拆下口罩以「真面目」示人。 新聞來源為Newtalk 新頭殼