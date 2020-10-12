孟耿如沉浸藝術家身分　遭粉絲喊話：快拍戲不要偷懶

影視、藝術雙棲女星孟耿如近2年多以跨界藝術家身分，出席與舉辦各大展覽，被譽為是用生命灌注藝術的跨界新星，她雖沉浸在藝術中，今年仍在大小螢幕繳出亮眼成績單，主演電影《女鬼橋》票房勇破5800萬，而她特別演出的影集《做工的人》，更是突破以往形象詮釋檳榔界女神，演技備受肯定。

但仍有網友對於孟耿如近期作品量減少感到不滿足，私訊提醒她，「女神，不要偷懶囉！趕緊多拍戲演戲！」想要看到在螢光幕前的她，孟耿如喊話：「演員跟藝術家是相輔相成的，都有同樣的本質，是一種情緒的流動。這陣子也收到許多戲劇與電影邀約，正與公司討論中，我真的沒有偷懶！」

▲孟耿如有多變形象，用盡靈魂穿梭各種角色。（圖 / 大璽影藝提供）

孟耿如透過演戲穿梭在各個角色人生，用盡自己的靈魂感受與投入，灌注生命在角色當中，她認為生命是用許多事物拼接，即便是看影集也是在體驗人生。她也將這樣的生命歷程帶到跨界藝術裡，日前與存在設計創辦人兼品牌設計總監黃于庭，攜手共同策劃卡里善之樹「設計x藝術」聯名款雨傘，為村落妝點藝術氛圍，也再度為樸實的鄉村小鎭注入美感生活。

▲孟耿如（右）與黃于庭攜手共同策劃卡里善之樹「設計x藝術」聯名款雨傘。（圖 / 大璽影藝提供）

談到參與大大小小策展的挑戰，

孟耿如說，從策展的構思到創作，再到佈展呈現在觀眾面前，每一個環節，都是自己放下藝人身份，親力親為去執行的，「但部分的人還會用我在演藝工作的表現，來評斷我的作品」，因此她一直在努力與思考，要如何給大眾一個更新的認知。她說，不論是演戲與藝術，從無到有的轉變與改變所帶來的感動，是最浪漫之處，會在這雙棲的身分上不斷突破與勇往直前。