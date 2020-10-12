名家論壇》阿德勒／家庭，人生的首站

在孩子的成長期，心靈最重要的任務就是對環境進行評估，學會以最少的代價贏得最大的收穫，為將來的生活做準備。當孩子看到大人輕鬆做到他做不到的事，比如開門關門、搬運重物、威嚴地對別人發號施令，他會非常羡慕；與此同時，他還發現大人細心照料他是因為他身體脆弱。孩子由此領悟到了控制他人的方法，並發展成兩種性格傾向：一種是不斷增強個人力量、學識、技巧，以獲得他人的認可；另一種是竭盡所能展現自己的柔弱，以獲得他人的照顧。

家庭——心靈和外界接觸的第一站

每個孩子的成長都離不開社會的幫助。然而，這種幫助不是無條件的，世界在付出的同時也在索取，它一邊為人們的生存提供條件，一邊又要求人們適應社會生活。我們在層出不窮的挫折磨難中提升能力，但與此同時，也因失敗的可能和阻礙過大而飽受折磨。

孩子在很小的時候就發現了這個事實—他永遠不會成為最優秀的那個。每次他以為自己十分出眾，就會發現很多更優秀、更能完美達成目標的人。嚴苛的環境讓孩子創造能讓生命正常運轉的各種器官，心靈的產生也是為了滿足這一訴求。在這段時間（孩子的成長期）內，心靈最重要的任務就是對環境進行評估，讓孩子學會以最小的代價贏得最大的收穫，為將來的生活做準備。

當孩子看到大人輕輕鬆鬆做到了他做不到的事，比如開門關門、搬運重物、威嚴地對別人發號施令，他會非常羡慕。他相信這種人力量大、威信高、身材好，體格健碩，希望自己長大以後，也能成為這樣的人，並由此樹立了一個重要的人生目標—控制環境，控制他人。與此同時，他還發現大人重視他、細心照顧他的一個重要原因，就是他還很脆弱。

孩子由此領悟到了控制他人的方法，並主要發展成兩種性格傾向：一種是獲得權力和力量，這是他從大人那裡學到的行為模式；另一種是竭盡所能地展現自己的柔弱，讓大人意識到，如果不小心照顧，他很容易就會遇到危險或不幸。一個人的性格在出生的頭幾年內就已開始成型。有些孩子把自己的發展方向設定為不斷增強個人力量、學識、技巧，以獲得別人的認可；有些孩子把自己的發展目標設定為極力展現自己的柔弱，以獲得別人的幫助和照顧。所以，想要真正瞭解一個人的性格，必須弄清楚這個人兒時的生活態度和行為模式，以及這種性格類型是在什麼環境下產生的。

每個孩子都會受到環境的影響。這裡主要討論那些對異常（有缺陷的）孩子表現出極大攻擊性的環境。孩子的思想和觀察力尚未成熟，過於不友好的環境會使他產生世界充滿敵人的不良印象。除非以後的教育修正了這種錯誤認知，否則，他的心靈就會沿著這條歧路越走越遠。這種錯誤觀點會融入他的言行舉止之中。困難越大，這種敵對的印象就越頑固難消。這種情況經常出現在那些有生理缺陷（比如腿不好或失明、失聰、體弱多病）的孩子身上，他們對待環境的態度，跟健康的孩子截然不同。

對孩子來說，真實的世界非常危險。別說有生理缺陷的孩子，即使正常的孩子處在

異常環境裡，也會出現嚴重的心理問題。生理缺陷對孩子的影響，跟異常環境（向孩子提出不合理要求，或者以錯誤方式對待孩子的環境）對孩子的影響是一樣的。比如，想要迅速適應環境的孩子在沮喪、消沉的環境中，很快就會覺得身心俱疲，因為消極的環境會讓他的情緒也變得消極。當然，也有一些人的潛力和才能是透過困境的磨礪一點點挖掘出來的。這樣看來，所謂健康成長，其實是修補缺陷的重塑過程。

毫無疑問，孩子的成長環境主要是由父母決定的。永遠不要告訴一個孩子他有多笨、多可惡，因為孩子會把這些話當真，失去解決人生問題的勇氣和自信。不自信的人，做事往往很難成功。他遭遇的失敗越多，就越會對別人的否定評價深信不疑，覺得自己真的很笨，卻不知道是環境消磨掉了他的自信。受環境影響，他行動時會無意識地證實他人的偏見，就像要證明對方的評價有多麼正確一樣。孩子覺得自己沒有別人優秀，既沒有能力也沒有潛力，潛意識裡已經默認了前路的無望。這種心境的形成，顯然和他所處環境直接相關，人的心境往往和所處的環境是一樣的。

我們可以透過個體心理學來研究環境對人的影響。孩子身上的任何錯誤行為，都能在他所處的環境中找到誘因。如果父母太過勤勞，把孩子的事情全都處理好了，孩子就會變得懶惰、拖延。如果父親權威感太重，太過嚴厲，發現孩子的一點錯處就嚴懲不貸，孩子還敢說真話嗎？如果有些孩子喜歡說大話，這種惡習也能在他所處的環境中找到推手：他們認為努力工作得來的成功，遠不如得到他人的稱讚有吸引力，自我超越的過程之所以甜美，是因為有親人的認可和讚美。

請務必記住，我們的生活方式，其實在四、五歲時就已經建立起來了，因此，在培養下一代時，一定要把握這個時間點，全力培養孩子的社會感和適應社會的能力。五歲的孩子對自己所處的環境已經有足夠的瞭解，在之後的發展中，他會按照既定的軌道朝著確定的目標一路前行。這時，他的自我意識也基本成型，以後無論發生什麼事，都很難改變他對外界的看法了。他的視線只會集中在某些東西上，這已經成了一種固定的行為模式，他的思想和行為只會在這個模式內運轉。一個人能看多遠，歸根究底，是由他社會感的發展水準決定的。

▲奧地利心理學家阿德勒對於孤獨有精闢的詮釋。（圖／高寶出版提供）

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奧地利心理學家，個體心理學創始人、人本主義心理學先驅、現代自我心理學之父，與佛洛伊德、榮格並稱20世紀精神分析學派三大巨擘。

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