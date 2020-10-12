稀有混搭風格賽德克新娘衣 十三行博物館現身
記者陳問荷/新北報導
calendar_today2020-10-12 18:10:00
新北市立十三行博物館「彩虹的誓約-泰雅編織文化特展」中，出現了一件「有點傳統又不太傳統」的新娘禮服，除了裙身上具有霧社群原住民典型的大菱形挑織紋樣，上衣拼接的布料上竟然出現了可愛的小熊圖案，館方表示，這件作品反映了原住民族群與外界互動的歷史，讓我們了解傳統技法隨著時代不斷調整。
在電影《賽德克巴萊》中，我們可以看到位於南投山區的霧社，雖然主要住民為賽德克族，但放眼所及盡是雨淋板與日本黑瓦構建的和式房舍，穿梭其中的人們有些還穿著浴衣及木屐，顯示這是個與外界頻繁接觸的部落，作為日本殖民者的「樣板部落」，人們的生活中也融入許多「大和元素」，因此當地女子常會利用外來的棉質花布進行剪裁拼貼，呈現跨族群混搭的美學風格。泰雅系（包含賽德克、太魯閣）族群的跨界交流並不是從日治時期才開始，本次展出的耳飾、臂環、頸飾、腿飾等傳統飾品，普遍存在於泰雅社會中，這些飾品利用了大量的貝片、貝珠作為製作原料，作工精細，證明千百年來，居住在山區的泰雅族與居住於平原、海邊的平埔族群，存在著交易機制。
泰雅系族群分布範圍甚廣，不同區域的織品常出現該支群專屬的色彩與織紋，本次展出的文物除了部落流傳的老藏品，也有不少作品為這20年來文化復振的成果，顯示愈來愈多族人願意重新學習老祖先的技藝，讓古老的智慧傳承下去，最讓觀眾好奇的織紋，莫過於烏來屈尺群的象徵－「XO紋」，編織工藝家彭玉鳳（Sayun Yuraw）表示，「XO紋」來自族人牽手起舞、共同吹奏口簧琴與吟唱古調的意象，代表著團結、分享、互助的精神，這種織紋在其他地方的泰雅部落可是看不到的喔！「彩虹的誓約-泰雅編織文化特展」即日起至110年3月21日在十三行2樓長廊展出，更多資訊請至十三行官網查詢。