歐陽娜娜是否違法？蘇揆緩頰：交由陸委會文化部認定
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-12 20:28:28
在大陸國慶晚會上演唱「我的祖國」的藝人歐陽娜娜，原本行政院長蘇貞昌要開鍘，強調臺灣是法治國家，要依法處置，不過最後蔡政府似乎沒有下文；蘇貞昌表示，是否違法交由文化部和陸委會認定，歐陽娜娜為了工作有不得已之處，應該更珍惜台灣的民主自由。
蘇貞昌表示，在台灣非常自由民主開放，政府也鼓勵國人同胞到世界各地去都可以唱歌，工作也是必要，但在中國如果有做任何事情違反國家法律，不管是誰當然不可以，在任何國家都是國民平等，大家都受同樣法律規範。蘇貞昌說，歐陽娜娜在中國有沒有違反我們國家的法律，交由文化部跟陸委會根據事實狀況共同認定，不過，「我們其實蠻關心歐陽娜娜一個小女生為了工作，她有不得已的地方，也覺得更珍惜臺灣的民主自由可貴」。
另外，台灣的國慶日，藝人表達祝賀的人不多，似乎只有邰智源等人發聲，蘇貞昌認為，藝人其實都非常的好，從金曲獎等各方面都可以看出藝人實在很了不起，也都很認真工作。蘇貞昌認為，藝人可能也有各自工作上的難處和考量，像邰智源這樣公開地來祝賀國家生日快樂，表達國人同胞的心願，這是好事，但是在中國那樣的政府和文化，可能就有很多攻擊等等，實在是很不應該。