諾貝爾經濟獎　美2經濟學者改善「拍賣理論」共同獲獎　

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諾貝爾經濟獎　美2經濟學者改善「拍賣理論」共同獲獎　

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-12 18:51:02｜update2020-10-12 18:51:28

▲（圖／翻攝自諾貝爾獎Twitter）
▲2020年諾貝爾經濟學獎由威爾遜（Robert B. Wilson）、米爾格龍（Paul R. Milgrom）共同獲得。（圖／翻攝自諾貝爾獎Twitter）
諾貝爾經濟學獎於台灣時間 12 日下午 5 點 45 分公布，由 2 位美國學者威爾遜（ Robert B. Wilson ）、米爾格龍（ Paul R. Milgrom ）獲獎，表彰他們改進了拍賣理論，並發明新的拍賣模式，對拍賣理論（ auction theory ）所做的貢獻。
諾貝爾官方表示，威爾遜和米爾格隆利用自己的洞察力，為難以用傳統方式銷售的商品及服務（例如無線電頻率）設計了銷售形式。今年得獎者的理論被廣泛應用在銷售飛機著陸槽、釣魚配額等產品。但由於受到新型冠狀病毒（ COVID-19 ）影響，2 人無需親自前往斯德哥爾摩領獎。83 歲的威爾遜人在加州向斯德哥爾摩的發佈會表示，自己接獲得獎消息非常高興。
去年（ 2019 年）的經濟學得獎者為美國學者巴納吉（ Abhijit Banerjee ）、法國經濟學家杜芙洛（ Esther Duflo ）和美國學者（ Michael Kremer ），3 人在減輕全球貧困上貢獻良多。
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