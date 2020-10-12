諾貝爾經濟獎 美2經濟學者改善「拍賣理論」共同獲獎
諾貝爾經濟獎 美2經濟學者改善「拍賣理論」共同獲獎
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-10-12 18:51:02｜update2020-10-12 18:51:28
諾貝爾經濟學獎於台灣時間 12 日下午 5 點 45 分公布，由 2 位美國學者威爾遜（ Robert B. Wilson ）、米爾格龍（ Paul R. Milgrom ）獲獎，表彰他們改進了拍賣理論，並發明新的拍賣模式，對拍賣理論（ auction theory ）所做的貢獻。
諾貝爾官方表示，威爾遜和米爾格隆利用自己的洞察力，為難以用傳統方式銷售的商品及服務（例如無線電頻率）設計了銷售形式。今年得獎者的理論被廣泛應用在銷售飛機著陸槽、釣魚配額等產品。但由於受到新型冠狀病毒（ COVID-19 ）影響，2 人無需親自前往斯德哥爾摩領獎。83 歲的威爾遜人在加州向斯德哥爾摩的發佈會表示，自己接獲得獎消息非常高興。去年（ 2019 年）的經濟學得獎者為美國學者巴納吉（ Abhijit Banerjee ）、法國經濟學家杜芙洛（ Esther Duflo ）和美國學者（ Michael Kremer ），3 人在減輕全球貧困上貢獻良多。