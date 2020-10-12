歐陽娜娜罰不罰？蘇揆：一個小女生為工作有不得已之處
歐陽娜娜罰不罰？蘇揆：一個小女生為工作有不得已之處
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-12 20:02:27
藝人歐陽娜娜先前在中國國慶10月1日獻唱《我的祖國》引發爭議，外界傳出她可能遭開罰50萬元。行政院長蘇貞昌今（12）日視察住於新北市國家電影及視聽文化中心前受訪雖然表示，歐陽娜娜在中國有沒有違反我們國家的法律，由文化部跟陸委會根據事實狀況共同認定。但話鋒一轉，蘇揆也說，「我們其實蠻關心歐陽娜娜一個小女生為了工作，她有不得已的地方，我們實在也覺得更珍惜臺灣的民主自由可貴」。
蘇貞昌表示，我們國人同胞在台灣是非常自由民主開放，台灣政府也鼓勵國人到世界各地都可以唱歌，尤其也是好事，工作也是必要，但是，在中國如果有做任何事情違反國家法律，不管是誰，當然也不可以，這在任何國家也都是國民平等，大家都受同樣法律規範。至於歐陽娜娜在中國有沒有違反我們國家的法律，蘇貞昌表示，由文化部跟陸委會根據事實狀況共同認定。不過，我們其實蠻關心歐陽娜娜一個小女生為了工作，她有不得已的地方，我們實在也覺得更珍惜台灣的民主自由可貴。新聞來源為Newtalk 新頭殼