亞洲最大農機展移師桃園 讓國際看見台灣精緻農業
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-10-12 20:39:51
2020第15屆台灣國際農業機械暨資材展，首度自雲林虎尾移師至桃園舉行，17日起將在高鐵桃園站前廣場展出三天，桃園市長鄭文燦今(12)日在展前記者會時表示，農機產業是帶動台灣農業成長的動力，作為亞洲最大的農機展，除了向農友展示高效率農機工具，也希望吸引一般民眾親近農業，讓國際看見台灣精緻農業的發展。
首度搬師到桃園舉行的亞洲最大農機展，以「聚農盛事，就在桃園」為主題，展覽面積約有10公頃，參展廠商逾800攤，多達20個國外品牌參加。鄭文燦指出，糧食安全是台灣重要的課題，核心農業區正發展多樣化農產品，政府也從多層面支持農民，例如規劃農藥、肥料、資材及農機補助，推動農作物保險、農民職災保險及退休金等福利措施。鄭文燦表示，桃園自104年起增加農機補助經費，逐年編列農機補助預算，截至目前為止已補助桃園農民5681台農機，其中大型農機857台，相信在智慧化及效率化農業生產方面，有相當大的助益。
鄭文燦說，農機產業是帶動台灣農業成長的動力，也是出口產值高的產業，當前農機效率高、操作便利，比過往更具特色，除了新型農業機械、資材外，也有農特展品展售，本次展覽不僅可讓農友提高生產力及效率，也歡迎一般民眾踴躍參觀，使市民親近農業，發展食農教育，讓年輕一代了解從土地至餐桌的過程，看到智慧農業未來的方向。