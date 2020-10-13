廣編／頻獲國際肯定！台電點亮十三層10月雙喜臨門

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

廣編／頻獲國際肯定！台電點亮十三層10月雙喜臨門

本報訊

calendar_today2020-10-13 16:36:23

▲台電首創以公共藝術活化文化資產推動中秋夜點亮十三層遺址的活動，吸引萬人齊聚瑞芳感動見證，拿下日本Good Design Award街廓與社區發展類別之獎項及美國MUSE Design Awards殊榮。（圖／資料照片）
▲台電首創以公共藝術活化文化資產推動中秋夜點亮十三層遺址的活動，吸引萬人齊聚瑞芳感動見證，拿下日本Good Design Award街廓與社區發展類別之獎項及美國MUSE Design Awards殊榮。（圖／資料照片）

連奪世界大獎！台電近年集結公司內公共藝術、公關與文創單位籌組跨部門團隊，攜手業界知名團隊投入文化藝術領域，去(2019)年首創以公共藝術活化文化資產推動中秋夜點亮十三層遺址的活動，吸引萬人齊聚瑞芳感動見證，於今年拿下2020德國紅點設計大獎最佳設計獎後，10月再獲得日本Good Design Award街廓與社區發展類別之獎項及美國MUSE Design Awards殊榮。台電表示，台電除努力確保全國穩定用電，同時也藉由保存電業文化資產，為台灣盡一份心力。

台電指出，十三層遺址過往為「水湳洞選煉廠」，也是亞洲最大的金礦選煉廠，1980年代末期隨礦產減少及台金公司結束營業轉由台電接管，後雖因土地金屬物質列為污染控制場址，其文資價值仍獲肯定，陸續入選新北市歷史建築及世界文化遺產潛力點。台電去年與國際照明大師周鍊、藝術家何采柔及一隱照明設計團隊合作點亮塵封超過30年的十三層遺址，今年6月獲北美照明協會獎項後，本（10）月1日再從Good Design Award近5千件參賽作品中脫穎而出獲得街廓與社區發展（Block and community development）領域獎項，與台灣鐵路、新竹市政府及客家委員會同享榮耀。8日更再獲美國MUSE Design Awards肯定，一舉拿下文化遺產設計類鉑金獎及地景改造設計類銀獎。台電表示，非常榮幸得到國際社會予以台電的肯定，未來會持續在兼顧穩定供電下積極發展更多元企業面貌。

台電表示，台電以全新的公共藝術概念及首創汙染用地再利用的模式，在確保民眾不受影響之下，嘗試以「遠觀型」公共藝術推動文資活化，與揚名國際的照明大師周鍊及藝術家何采柔等人合作，採用低色溫的「光」，以不干擾四周環境的手法點亮十三層遺址，為素有黃金山城之稱的瑞芳地區打造天空之城般的壯觀夜景，再添一分歷史氛圍。

台電說明，過往十三層遺址因土地污染因素，無法展現其記錄臺灣礦業的重要角色，台電除藉由環境監測、拆除石棉瓦等污染物來減少土地污染危害，更藉由「遠觀型」公共藝術點亮十三層遺址喚起民眾對於礦業文化重視，並結合當地居民發展夜晚景點，延長旅客停留時間，與在地民眾共同打造地方創生，今年9月也獲得亞洲企業社會責任獎中的社會公益發展獎肯定。

日本Good Design Award自1957年設立至今已超過60年歷史，每年由日本通商產業省（商業部）選出百大優選，表揚世界各地的優良設計，與德國紅點設計獎及iF產品設計獎、美國IDEA傑出工業設計獎並列世界4大設計獎項，更被稱為東方設計奧斯卡獎。

美國MUSE Design Awards旨在發掘和表彰建築、室內、時尚等六大設計領域的傑出者，集結全球跨領域設計思維，經過重重評選，最終僅有具備頂尖美感與概念的作品，才有機會成為「設計界的謬思」。

台電說明，期許以十三層遺址為起點，持續與社會各界溝通並積極打造永續文資，以多元面貌走入人群。台電現正修復金瓜石神社及太子賓館等古蹟，台電將以殘跡保留、保護梁柱不倒方式修復金瓜石神社，預計明(2021)年完成，還將結合擴增實境(Augmented Reality，AR)技術，屆時可讓民眾如穿越時空般體驗當年神社氣氛，不只點亮十三層遺址，更點亮整個金瓜石地區的觀光與發展。

關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

您的中文好嗎！您覺得哪位藝人的名字最難唸？

您的中文好嗎！您覺得哪位藝人的名字最難唸？

繼續作答
交通部觀光局將推動到帛琉的「旅遊泡泡」，您會想去旅遊嗎？

交通部觀光局將推動到帛琉的「旅遊泡泡」，您會想去旅遊嗎？

繼續作答
夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，你覺得劇中誰的角色最「顧人怨」？

夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，你覺得劇中誰的角色最「顧人怨」？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀