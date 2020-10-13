廣編／頻獲國際肯定！台電點亮十三層10月雙喜臨門

連奪世界大獎！台電近年集結公司內公共藝術、公關與文創單位籌組跨部門團隊，攜手業界知名團隊投入文化藝術領域，去(2019)年首創以公共藝術活化文化資產推動中秋夜點亮十三層遺址的活動，吸引萬人齊聚瑞芳感動見證，於今年拿下2020德國紅點設計大獎最佳設計獎後，10月再獲得日本Good Design Award街廓與社區發展類別之獎項及美國MUSE Design Awards殊榮。台電表示，台電除努力確保全國穩定用電，同時也藉由保存電業文化資產，為台灣盡一份心力。

台電指出，十三層遺址過往為「水湳洞選煉廠」，也是亞洲最大的金礦選煉廠，1980年代末期隨礦產減少及台金公司結束營業轉由台電接管，後雖因土地金屬物質列為污染控制場址，其文資價值仍獲肯定，陸續入選新北市歷史建築及世界文化遺產潛力點。台電去年與國際照明大師周鍊、藝術家何采柔及一隱照明設計團隊合作點亮塵封超過30年的十三層遺址，今年6月獲北美照明協會獎項後，本（10）月1日再從Good Design Award近5千件參賽作品中脫穎而出獲得街廓與社區發展（Block and community development）領域獎項，與台灣鐵路、新竹市政府及客家委員會同享榮耀。8日更再獲美國MUSE Design Awards肯定，一舉拿下文化遺產設計類鉑金獎及地景改造設計類銀獎。台電表示，非常榮幸得到國際社會予以台電的肯定，未來會持續在兼顧穩定供電下積極發展更多元企業面貌。

台電表示，台電以全新的公共藝術概念及首創汙染用地再利用的模式，在確保民眾不受影響之下，嘗試以「遠觀型」公共藝術推動文資活化，與揚名國際的照明大師周鍊及藝術家何采柔等人合作，採用低色溫的「光」，以不干擾四周環境的手法點亮十三層遺址，為素有黃金山城之稱的瑞芳地區打造天空之城般的壯觀夜景，再添一分歷史氛圍。





台電說明，過往十三層遺址因土地污染因素，無法展現其記錄臺灣礦業的重要角色，台電除藉由環境監測、拆除石棉瓦等污染物來減少土地污染危害，更藉由「遠觀型」公共藝術點亮十三層遺址喚起民眾對於礦業文化重視，並結合當地居民發展夜晚景點，延長旅客停留時間，與在地民眾共同打造地方創生，今年9月也獲得亞洲企業社會責任獎中的社會公益發展獎肯定。





日本Good Design Award自1957年設立至今已超過60年歷史，每年由日本通商產業省（商業部）選出百大優選，表揚世界各地的優良設計，與德國紅點設計獎及iF產品設計獎、美國IDEA傑出工業設計獎並列世界4大設計獎項，更被稱為東方設計奧斯卡獎。





美國MUSE Design Awards旨在發掘和表彰建築、室內、時尚等六大設計領域的傑出者，集結全球跨領域設計思維，經過重重評選，最終僅有具備頂尖美感與概念的作品，才有機會成為「設計界的謬思」。

台電說明，期許以十三層遺址為起點，持續與社會各界溝通並積極打造永續文資，以多元面貌走入人群。台電現正修復金瓜石神社及太子賓館等古蹟，台電將以殘跡保留、保護梁柱不倒方式修復金瓜石神社，預計明(2021)年完成，還將結合擴增實境(Augmented Reality，AR)技術，屆時可讓民眾如穿越時空般體驗當年神社氣氛，不只點亮十三層遺址，更點亮整個金瓜石地區的觀光與發展。