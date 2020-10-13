影／彰化0至6歲兒童申請人生首張借書證　贈閱讀禮袋

暖場會中由王惠美、文化局長張雀芬等與會貴賓一起按下大型按鈕，象徵閱讀從此刻開始，並藉由閱讀開啟親子共讀的美好時光，另有絕頂聰明趣味競賽，由親子、祖孫頭頂書接力完成比賽，也象徵閱讀習慣的傳承，並宣告今年度的閱讀起步走系列活動正式開始！
王惠美說，自明(14)日起彰化0至6歲兒童申請人生首張借書證，即可獲得閱讀禮袋，家長攜帶本人身分證及兒童戶口名簿正本，至縣立或各鄉鎮市立圖書館申辦，即可獲閱讀禮袋，包括有繪本童書及閱讀手冊各1冊。
王惠美特別感謝「欣向美牙醫診所」顧問吳聯樹，為培養孩子們從小閱讀的好習慣，捐出十萬元來充實線西、芳苑、大城與溪州等四所偏鄉圖書館的童書館藏，並準備9,400份「閱讀禮袋」，要贈送給第一次申辦借書證的孩子們，禮袋中裝有適合親子一起閱讀的繪本童書和閱讀手冊，鼓勵孩子們踏入能增長知識的浩瀚閱讀世界。
張雀芬表示，線西、芳苑、大城及溪州等四所偏鄉圖書館於今年及去年積極配合文化局致力推廣閱讀，借閱人次及借閱冊數皆有大幅成長，在偏鄉中表現最佳，文化局特別協助募集經費充實圖書館藏，並獲吳聯樹先生支持，期望4個鄉立圖書館能充分運用捐贈圖書，多辦理閱讀推廣活動，也希望其他鄉鎮亦能大力推廣閱讀，提升全縣的整體閱讀力。
王惠美強調，今年的閱讀起步走系列活動將於17日起登場，由縣立圖書館結合26所鄉鎮市立圖書館共同舉辦，有9場親子閱讀律動學苑，10場故事巡迴列車，14場我是小小科學家，歡迎家長帶小朋友一起踴躍報名，不僅可增進親子關係，讓小朋友從小養成多借書，多看書習慣，一起打造彰化成為閱讀城市。