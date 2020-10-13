影／與死神擦肩而過　慢壘選手心臟驟停幸有AED電擊搶救

生死一瞬間！1名40歲黃姓慢速壘球運動員，日前在一場慢壘競賽休息區觀賽時，突然失去意識、停止呼吸心跳，所幸在現場教練的CPR及彰化基督教醫院急診醫護支援團隊使用AED電擊接力搶救下，終於恢復意識，後送醫院檢查治療，醫院為黃男裝上心臟去顫器，院方今（13）日為他切蛋糕歡慶重生。

▲黃威軒在「三個巧合」下幸運救命，現在又是一尾活龍。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.13）

× ▲黃威軒在「三個巧合」下幸運救命，現在又是一尾活龍。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.13）

黃姓民眾說，自己的運氣真的很好，所有的狀況和步驟都環環相扣，住了6天就出院，也都沒有後遺症，真的很謝謝彰基醫療團隊給予的幫忙和治療，甚至之前很多比賽都沒有申請醫護隊的支援和相關急救設備，這次比賽派上用場，讓他幸運繼續存活在這個世界上。

彰基副院長周志中表示，這事件突顯「3個巧合」，第1個巧合就是有醫護隊支援、第2個巧合現場的教練及球員都會CPR，最後1個巧合就是不只有醫護團隊的醫師、護師以外，彰基還有提供AED；AED的救命尤其在喪失意識、沒有心跳、呼吸的時候，AED的使用在1分鐘內，患者存活率達90%，甚至到95%，整體環環相扣造就「急救之鍊」。

▲黃威軒在球賽現場接受CPR及AED電擊接力搶救（示意圖）。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.13）

× ▲黃威軒在球賽現場接受CPR及AED電擊接力搶救（示意圖）。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.13）

周志中說，現場的CPR、AED，加上EMT的幫忙，送到醫院的急診室，救活後到加護病房，加上心臟內科裝上永久的去顫器，救回一命，彰基急診部主任醫師林晏任表示，衛生福利部近年統計國人十大死因，心臟疾病皆高居前3名，心臟疾病造成的死亡，很多發生於突發性心跳停止，此時就需要以電擊使心跳恢復正常。

彰基急診緊急醫療救護訓練中心副主任蔡慧美指出，彰化的部分運動場地沒有AED設備，而且並非每家醫院的醫護支援都有AED；黃先生參加的這場算大型賽事、又申請備有AED的彰基醫護站支援，再加上現場有人先進行壓胸急救，這「三個巧合」救了黃先生一命。

林晏任醫師也提醒，雖然目前全彰化縣已有246個場所備有276台AED，但運動場醫護室卻僅有冷凍噴劑等運動傷害急救藥品，呼籲公部門及公共場所主責單位，應認真考慮設置AED，以搶救寶貴生命。