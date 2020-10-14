▲ 21 年式 Mazda CX-3 開始接單，83.9 萬起標配全速域跟車系統

極境灰新色



Mazda CX-3 導入全新極境灰車色，援引 Mazda 全新世代 Skyactiv-Vehicle Architecture 車輛結構技術的概念，將座椅骨架重新設計並升級高密度泡綿，避免人體乘坐時骨盆向後傾斜，使背部可以保持自然的 S 型，提升長時間乘坐的舒適性表現；搭載 Skyactiv-G 2.0 高效汽油引擎，擁有 156ps/21.0kg-m 敏捷線性的動力輸出，以及 15.4km/L 的 1 級油耗水準，搭配 G-Vectoring Control G 力導引控制技術。



Mazda CX-3 旗艦型更配置領先同級的多項豪華舒適配備，如：真皮座椅、駕駛座八向電動調整座椅附電動腰靠調整及記憶功能，搭配可支援智慧型手機連結的 Mazda Connect 人機智慧資訊整合系統，以及具備 7 支揚聲器的 BOSE®環繞音響系統。



2021 年式 CX-3 自 78.9 萬的尊榮型起，即將多項 i-ACTIVSENSE 主動安全科技列為標配，如：前行煞車輔助系統（SCBS-F）、盲點偵測系統（BSM）、後車警示功能（RCTA）、車道偏移警示系統（LDWS）、遠近光燈自動調節系統（HBC）；頂級型以上配置全速域主動車距控制巡航系統（MRCC）、具備行人偵測功能的進階前行煞車輔助系統（Advanced SCBS）以及全彩駕駛資訊顯示幕（Active Driving Display）；旗艦型則進一步增添倒車煞車輔助系統（SCBS-R）與駕駛疲勞警示系統（DAA），並提供加價新台幣 2 萬元整升級選配 360°環景輔助系統及前方四眼式輔助雷達。



2021 年式 Mazda CX-3 提供尊榮、頂級與旗艦三款車型，正式售價自新台幣 78.9 萬元起，即日起正式展開接單作業。



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